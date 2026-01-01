Deportes

Tradicional equipo del fútbol colombiano cambia de nombre y estadio: Se inspira en un grande de Ecuador

El equipo cambia de sede, uniforme y nombre. Toma como referencia a uno de los equipos más ganadores del fútbol ecuatoriano.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

2 de enero de 2026, 12:57 a. m.
Balón de la Liga Betplay / Imagen de referencia.
Balón de la Liga Betplay / Imagen de referencia. Foto: Colprensa / Logo oficial de la Dimayor

Un nuevo cambio que impacta al fútbol colombiano en 2026, año que estará lleno de renovados anuncios y algunos clubes sufrirán serias consecuencias en uniformes, nombres, sedes, etc. Por ejemplo, uno de los movimientos más sonoros lo protagonizó La Equidad, que deja atrás esa razón social y se transforma en Inter de Bogotá. Hay otro reconocido equipo que tendrá muchísima transformación y ya no se le conocerá como tradicionalmente era.

No es un secreto la serie de movidas que ha sufrido el Atlético Huila, uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano que en las últimas temporadas juega en la segunda división. Desde meses atrás se anunció que definitivamente se iba a ir de la ciudad de Neiva y cambiará de nombre y sede.

Es decir, el tradicional Atlético Huila desaparecerá y es un hecho que se instalará en el departamento del Valle del Cauca, lo que supone un fuerte vacío para el fútbol colombiano y mucho más en su región natal, el departamento del Huila y su capital, Neiva, con el estadio Plazas Alcid.

El Atlético Huila jugará ahora en el Valle del Cauca.
El Atlético Huila jugará ahora en el Valle del Cauca. Foto: El País

“Como es de conocimiento público, el Club atraviesa una compleja e involuntaria coyuntura derivada del cierre y posterior inhabilitación del estadio Guillermo Plazas Alcid. Desde que el Municipio de Neiva dio a conocer el informe oficial que impide contar con público en dicho escenario, la Junta Directiva ha venido trabajando de forma constante en la búsqueda y evaluación de todas las alternativas que, con responsabilidad, permitan la viabilidad y sostenibilidad de nuestro proyecto deportivo”, comunicó el Atlético Huila en sus canales oficiales a mediados de noviembre.

Atlético Huila jugará en Yumbo, Valle del Cauca

La decisión, tal como describe ese comunicado, corresponde a la insuficiencia en el estadio de Neiva, que está hecho pedazos y no ha sufrido renovaciones claves ni inyección de capital para mejorar su infraestructura. El escenario deportivo tiene sus gradas en una deficiencia total y el acceso de público no es permitido por el alto riesgo que sufrirían los asistentes.

En las últimas horas, el periodista Felipe Sierra anunció que Atlético Huila cambiará su nombre y se llamará Independiente Yumbo y hará de local en este municipio del Valle del Cauca, más exactamente en el Estadio Municipal Raúl Miranda, con capacidad para 3.500 espectadores.

Inspirado en Independiente del Valle de Ecuador

Con este cambio de nombre, Independiente Yumbo le hará honor a su hermano mayor, Independiente del Valle de Ecuador. Cabe recordar que ambos clubes hacen parte del mismo grupo empresarial liderado por el multimillonario ecuatoriano, Michel Deller, quien ha impulsado el proyecto deportivo a tal punto de transformarse en la mejor cantera del vecino país y una de las escuelas de formación deportiva más reconocidas de Latinoamérica.

Pantallazo X: @PSierraR
Pantallazo X: @PSierraR Foto: Pantallazo X: @PSierraR

Bajo ese lema, Independiente Del Valle es uno de los principales alimentadores de la Selección Ecuador y baluarte en la exportación de jugadores hacia las mejores ligas de Europa y en las más fuertes de Latinoamérica.

Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana 2019.
Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana 2019. Foto: Getty Images

Se dio a conocer en la Copa Libertadores 2016 cuando eliminó a River Plate en octavos de final y Boca Juniors en semifinales. Se citó en la final con Atlético Nacional. Luego, comenzó su época dorada, donde acumula dos Copas Sudamericanas (2019, 2022), una Recopa Sudamericana (2023), y títulos nacionales de Liga Pro (2021, 2025), Copa Ecuador (2022) y Supercopa Ecuador (2023).

Noticias Destacadas