Inter Palmira anotó uno de los golazos del año: fue en segunda división y lo comparan con Chilavert

Este lunes, 22 de septiembre de 2025, en la segunda división del FPC, se dio uno de los mejores goles en lo que va del año. Inter Palmira se lo anotó al Atlético Huila, en el estadio Francisco Rivera Escobar, por la fecha 11 del Torneo BetPlay.

Corría el minuto 23′ del primer tiempo, cuando Inter Palmira tuvo un tiro libre a favor. Las esperanzas de gol eran casi nulas, pues el balón detenido se cobró desde antes de mitad de cancha, en pies del defensa Yacer Ariza, y se preveía un pase en corto, una pelota larga o algo similar, pero siempre con recepción de un compañero.

Virtud de Ariza, que vio al portero de Huila (Jeison Méndez) salido, decidió rematar y probar suerte. ¿El resultado? Uno de los mejores goles del año, no solo en el FPC sino en el mundo, tanto que podría competir por cualquier tipo de premio en el futuro.

¡IMPRESIONANTE GOLAZO DESDE MITAD DE CANCHA DE @InterPalmira POR MEDIO DE YACER ARIZA! #ELTORNEOxWIN 🔵⚽🔥 pic.twitter.com/OjQ3WZU2qi — Win Sports (@WinSportsTV) September 23, 2025

El delirio fue absoluto. Los jugadores de Inter Palmira corrieron a abrazarse, con cara de sorprendidos por lo que acababan de ver. La frustración invadió al Atlético Huila, que ahora perdía 2-0 y con uno de los goles más sonados de la segunda división colombiana en muchos años.

Con ese 2-0 parcial se fueron al descanso, tratándose de un duelo directo por permanecer o mejorar la posición de cada uno en los ocho clasificados parciales a los cuadrangulares finales.

Inter Palmira anunciando el golazo de Yacer Ariza contra Huila. | Foto: Prensa Inter Palmira.

En redes recuerdan el gol de Chilavert a Burgos (1996)

El 22 de marzo de 1996, el histórico portero paraguayo, José Luis Chilavert, anotó uno de los goles más recordados en la historia del fútbol argentino.

Chila jugaba para Vélez Sarsfield, en el que se graduó de ídolo con creces, y enfrentaba a River Plate. En un momento del partido, el cuadro millonario le hizo una falta al fortín desde antes de mitad de cancha. Lo mismo que Ariza, de Inter Palmira, se divisaba un cobro tranquilo.

Pero Chilavert, recordado por su buen tiro y su locura dentro del campo, vio salido al portero de River Plate, Germán Burgos, y no dudó en probar suerte a portería. El tanto, por aquel entonces, le dio la vuelta al mundo.

“Vi que estaba distraído, y no dudé. Ese gol me lo dio Dios, que es mi amigo”, recogió ESPN las declaraciones de Chilavert respecto a aquel mediático gol.

José Luis Chilavert con Vélez Sarsfield. | Foto: PA Images via Getty Images