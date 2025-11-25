Presidente de Millonarios se pronunció sobre el fichaje de James Rodríguez: esto confesó

La opción de fichar a James Rodríguez no fue tan descabellada como pensaban algunos. Enrique Camacho, presidente de Millonarios, confirmó que hubo gestiones para ficharlo tras la finalización de su contrato con el Club León de México.

“Nosotros tuvimos una serie de contactos buscando a James, pero definitivamente esos contactos no avanzaron. James es un jugador extraordinario”, declaró.

Camacho comparó esta situación con las negociaciones que entablaron con Falcao García para traerlo en 2024. “James es un jugador maravilloso, capitán de la Selección Colombia, que está en su plenitud”, agregó.

La dirigencia no descarta que puedan volver a intentarlo en un futuro cercano. “Tiene unas alternativas muy interesantes que explorar. Seguiremos teniéndolo siempre en el radar”, sentenció el dirigente del cuadro capitalino.

James Rodríguez portando la cinta de capitán de Selección Colombia previo al Mundial 2026 | Foto: Getty Images via AFP

James no, pero habrá fichajes

Enrique Camacho anunció que están adelantado gestiones para la construcción de la plantilla del próximo año, en colaboración con el cuerpo técnico de Hernán Torres y el recién llegado Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo.

“No voy a hablar de nombres. Realmente, como se especula tanto con los nombres, nosotros solamente confirmamos un avance cuando la cosa está seria y está definida. Estamos trabajando en esa búsqueda muy arduamente”, expresó Camacho.

Lo principal para la dirigencia es hacer autocrítica de lo que se hizo en este segundo semestre, decisiones que provocaron la eliminación prematura en la Liga Betplay y el descontento generalizado de los hinchas.

“Hubo una serie de situaciones que fallaron. Eso lo tenemos que corregir, por ejemplo, la incorporación de jugadores extranjeros que estén en la banca no es una acción lógica; los jugadores con experiencia son fundamentales, pero lo que queremos dar es un nuevo enfoque para que ustedes no piensen que las decisiones las toma el presidente”, explicó.

Camacho indicó que hay un presupuesto específico para gastar y luego hay un comité deportivo que toma las decisiones sobre los refuerzos. “Sobre esa base tomaremos las decisiones y la palabra de la parte deportiva, con la bendición del técnico y del área deportiva”, sentenció.

Le habló a los hinchas

El presidente de Millonarios aprovechó para dirigirse a la hinchada, luego de las protestas y constantes críticas que lanzaron contra la junta directiva en el presente campeonato.

“Tuve conversaciones durante todo el semestre con los hinchas, con grupos de accionistas minoritarios, barras bravas, las barras familiares de oriental para conversar sobre la situación. La frustración de la hinchada es tan importante como la frustración de nosotros los directivos”, expresó.