Antioquia

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Esta tendencia cada día toma más fuerza en países como Argentina y México.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 10:47 a. m.
Alcalde Federico Gutiérrez criticó a los 'therians'.
Alcalde Federico Gutiérrez criticó a los 'therians'. Foto: Suministrado a Semana API

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le salió al paso a la polémica mundial por la tendencia entre jóvenes que se autoperciben como perros y gatos, y se hacen llamar therians.

Esta tendencia, que cada día toma más fuerza en países como México y Argentina, ha sido ampliamente comentada en redes sociales y se han generado debates en torno a posibles desequilibrios mentales de quienes se autoperciben como animales.

Therians, nueva tendencia humana.
'Therians', nueva tendencia humana Foto: Foto: tomada de redes sociales

Frente a esto, el alcalde citó una noticia sobre los therians y escribió: “Así vamos. Dentro de poco, seguramente, alguien exigirá que sean reconocidos y respetados como ‘minorías’, mientras vulneran los derechos de las mayorías. Solo por el hecho de ‘autopercibirse’ de esa manera”.

¿Qué significa ser ‘therian’?

Ante la confusión generada por el término, es necesario precisar qué define a esta subcultura. Los therians (derivado de therianthropy) son personas que se identifican de forma espiritual o psicológica con un animal no humano. A diferencia de lo que dictan algunos rumores en redes, no se trata de una creencia literal de transformación física, sino de una conexión interna con rasgos o comportamientos de una especie específica, como lobos o felinos.

Medellín

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

Medellín

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Nación

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Medellín

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Nación

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Medellín

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

Medellín

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Medellín

Así delinquía ‘oficina premium’ del sicariato y cobro en Medellín: mandaban a matar hasta extranjeros

Medellín

“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico Gutiérrez a Petro por supuesto desplante a alcaldes en Córdoba

Esta identidad se manifiesta frecuentemente a través de la imitación de movimientos animales, como caminar en cuatro patas y el uso de accesorios como máscaras o colas. Aunque tiene puntos de contacto con la comunidad furry, los therians enfatizan en una identidad intrínseca más que un simple interés por el diseño de personajes antropomórficos.

Si bien en Colombia no se registran organizaciones formales o colectivos con presencia física notoria, expertos en cultura digital señalan que la tendencia es activa en el país a través de nichos virtuales. Los jóvenes colombianos que se identifican como therians participan principalmente en servidores de Discord, foros internacionales y grupos cerrados de Facebook, donde comparten contenido artístico y experiencias de autoexpresión.

El fenómeno, aunque minoritario, refleja cómo las dinámicas de identidad en la Generación Z están profundamente mediadas por la globalización digital, donde las subculturas pueden trasladarse rápidamente de un continente a otro a través de algoritmos de recomendación.

Más de Medellín

Bibliotecas, Iglesias y centros educativos ofrecen a la comunidad hispana la posibilidad de aprender inglés

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

x

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Cortes de luz y agua en Cali este martes: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI.

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Captura de presunto abusador en Medellín.

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado.

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

Fico Gutiérrez arremetió contra el presidente y el ministro de Salud por la muerte del niño Kevin Acosta

Fico Gutiérrez arremete con todo contra Petro y el ministro de Salud por muerte del niño Kevin: “Miserable”, “no tienen perdón de Dios”

Lluvias en Medellín.

Ideam pronosticó cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de febrero: habrá condiciones nubladas y lluvias

Noticias Destacadas