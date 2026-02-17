Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le salió al paso a la polémica mundial por la tendencia entre jóvenes que se autoperciben como perros y gatos, y se hacen llamar therians.

Esta tendencia, que cada día toma más fuerza en países como México y Argentina, ha sido ampliamente comentada en redes sociales y se han generado debates en torno a posibles desequilibrios mentales de quienes se autoperciben como animales.

'Therians', nueva tendencia humana Foto: Foto: tomada de redes sociales

Frente a esto, el alcalde citó una noticia sobre los therians y escribió: “Así vamos. Dentro de poco, seguramente, alguien exigirá que sean reconocidos y respetados como ‘minorías’, mientras vulneran los derechos de las mayorías. Solo por el hecho de ‘autopercibirse’ de esa manera”.

¿Qué significa ser ‘therian’?

Ante la confusión generada por el término, es necesario precisar qué define a esta subcultura. Los therians (derivado de therianthropy) son personas que se identifican de forma espiritual o psicológica con un animal no humano. A diferencia de lo que dictan algunos rumores en redes, no se trata de una creencia literal de transformación física, sino de una conexión interna con rasgos o comportamientos de una especie específica, como lobos o felinos.

Esta identidad se manifiesta frecuentemente a través de la imitación de movimientos animales, como caminar en cuatro patas y el uso de accesorios como máscaras o colas. Aunque tiene puntos de contacto con la comunidad furry, los therians enfatizan en una identidad intrínseca más que un simple interés por el diseño de personajes antropomórficos.

Si bien en Colombia no se registran organizaciones formales o colectivos con presencia física notoria, expertos en cultura digital señalan que la tendencia es activa en el país a través de nichos virtuales. Los jóvenes colombianos que se identifican como therians participan principalmente en servidores de Discord, foros internacionales y grupos cerrados de Facebook, donde comparten contenido artístico y experiencias de autoexpresión.

El fenómeno, aunque minoritario, refleja cómo las dinámicas de identidad en la Generación Z están profundamente mediadas por la globalización digital, donde las subculturas pueden trasladarse rápidamente de un continente a otro a través de algoritmos de recomendación.