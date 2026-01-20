Trump tiene el control: nueva incautación de Estados Unidos a buque petrolero venezolano

A pesar de que el presidente Donald Trump anunció en repetidas ocasiones el control que, según él, tiene sobre el petróleo venezolano, se reportan nuevas exportaciones de crudo por parte del régimen venezolano, sin la autorización norteamericana.

Es por esto que este 20 de enero, el gobierno de Norteamérica reportó una nueva incautación a un buque que transportaba petróleo venezolano.

En el video se evidencia el momento en el que las autoridades estadounidenses se toman el buque que contenía crudo latinoamericano.

🚨 #ALERTA | El Ejército de Estados Unidos incautó otro buque vinculado al petróleo venezolano en el mar Caribe. pic.twitter.com/HBlZM5kJyU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 20, 2026

Noticia en desarrollo...