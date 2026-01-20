Estados Unidos

Trump tiene el control: nueva incautación de Estados Unidos a buque petrolero venezolano

Tras la captura de Maduro, van más de 5 capturas a este tipo de transportes marítimos.

Camilo Eduardo Velásquez

20 de enero de 2026, 9:44 p. m.
Incautación de buque venezolano, 20 de enero
Incautación de buque venezolano, 20 de enero Foto: Redes sociales

A pesar de que el presidente Donald Trump anunció en repetidas ocasiones el control que, según él, tiene sobre el petróleo venezolano, se reportan nuevas exportaciones de crudo por parte del régimen venezolano, sin la autorización norteamericana.

Es por esto que este 20 de enero, el gobierno de Norteamérica reportó una nueva incautación a un buque que transportaba petróleo venezolano.

En el video se evidencia el momento en el que las autoridades estadounidenses se toman el buque que contenía crudo latinoamericano.

Noticia en desarrollo...

