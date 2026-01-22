Donald Trump dio declaraciones en el Air Force One a la prensa que le consultó sobre la actualidad en Venezuela, en el marco de la intervención tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

El mandatario se refirió a María Corina Machado: “Hablamos. Tenemos una muy buena relación. Es una gran mujer. Una mujer muy buena que ha atravesado mucho”. Sin embargo, no profundizó en la posición que tendría en una eventual reestructura del poder en Venezuela.

También habló de Delcy Rodríguez y aprovechó para elogiarla: “Ha demostrado hasta ahora un liderazgo muy fuerte, debo decir". El mandatario ha seguido de forma detallada cada movimiento de la presidenta encargada, que ahora se encuentra en el ojo del huracán por posible traición al dictador Maduro.

Donald Trump habló de la situación de ambas figuras políticas venezolanas Foto: AFP - Montaje: Semana

También se le cuestionó por el estado actual del petróleo en Venezuela, del cual ha tenido control desde su intervención el 3 de enero del presente año.

“Más de 50 millones de barriles de petróleo ya se han movido o se están moviendo a Estados Unidos, y muchos más están por venir”, afirmó.

Se confirma nueva jefe de misión de EE. UU. para Venezuela: ¿restablecimiento de relaciones diplomáticas?

El mandatario señaló que las máquinas de petróleo en Venezuela se van a reactivar “muy pronto” y confirmó que hay muchos planes para ampliar la capacidad petrolera del país en favor de sus intereses. Esto se complementa con sus declaraciones de vender a China, pero sin los beneficios que contaban cuando Maduro estaba en el régimen.

“Si eso continúa, incluso con nosotros, ya saben, tomando una parte muy justa, a Venezuela le irá mucho mejor que nunca. Van a ser muy ricos”, dijo con contundencia y complementó diciendo: “Tenemos las empresas más grandes del mundo. Los tenemos, y ellos van a entrar. Todos están negociando ahora mismo”.

Donald Trump habló del petróleo venezolano y las reparaciones que tendrán para volver a la democracia. Foto: Getty Images

Finalmente, respondió a uno de los temas que más ha preocupado a la comunidad internacional: las elecciones en Venezuela. Aunque declinó ofrecer detalles sobre el momento en el que podrían celebrarse nuevamente, al asegurar que su prioridad es “recaudar mucho dinero”.

“Primero que nada (...) tenemos que recaudar mucho dinero para recuperar eso ahora mismo. No viven bien debido a lo que ha sucedido durante años. En realidad, son años de socialismo y cosas peores", concluyó.

Donald Trump atribuyó la situación económica de Venezuela a fallos de gestión por parte de las autoridades chavistas, que desde hace 27 años han gobernado en el país. Frente a esos fallos, Washington ha impuesto más de un millón de sanciones económicas al país suramericano desde principios de la década pasada.