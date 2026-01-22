Estados Unidos

Se confirma nueva jefe de misión de EE. UU. para Venezuela: ¿restablecimiento de relaciones diplomáticas?

Laura Dogu ha sido designada como Jefe de Misión para Venezuela, un nuevo paso para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países; actúa desde Bogotá.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 5:40 p. m.
Nueva jefe de misión para Venezuela.
Nueva jefe de misión para Venezuela. Foto: Composición Semana / Getty images

Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefe de misión diplomática para Venezuela, pero operando desde Bogotá, en el marco del proceso que se ha venido adelantando para restablecer las relaciones entre los dos países tras la caída del dictador Nicolás Maduro, dijo este jueves a la AFP una fuente diplomática.

El cargo que desempeñará Dogu corresponde a la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

Delcy Rodríguez da nuevas declaraciones sobre proceso de diálogo con Estados Unidos: “Sin temor alguno”

La designación de Dogu es, asimismo, el mayor vuelco en las relaciones entre Washington y Caracas, interrumpidas desde 2019.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le envió un mensaje a Donald Trump.
Delcy Rodríguez y Donald Trump Foto: Vicepresidencia de Venezuela/AP

En la página web de la embajada de Estados Unidos ya aparece Laura Dogu como Jefe de Misión, lo que confirma de manera oficial su designación.

Washington y Caracas transitan un proceso de reanudación “gradual” de sus relaciones, después de que el presidente norteamericano aseverara que tiene el control de Venezuela.

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada, cerrada desde 2019. Entre ellos se encontraba John McNamara, el principal diplomático estadounidense en el territorio colombiano, así como otros miembros.

Dogu fue embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario, Daniel Ortega, es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 se desempeñó como subjefa de misión en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, lo que muestra la experiencia que tiene en materia diplomática.

Estados Unidos lanzó una operación militar en Venezuela en la madrugada del 3 de enero, con la que pudo dar con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, para enfrentar la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan.

El testimonio de Jeris Piña representa lo que vivieron y sintieron los venezolanos tras la captura de Maduro.
Captura de Maduro Foto: AP/AFP/Montaje:SEMANA

Delcy Rodríguez funge en este momento como presidenta interina del país bolivariano y, según se indica desde el Gobierno norteamericano, estaría cooperando con Estados Unidos para llevar a cabo la “transición” que se pretende.

De acuerdo con lo que se ha informado, Estados Unidos dice que el dinero que Venezuela obtenga por la venta de petróleo solo podrá ser gastado en productos hechos en el país norteamericano, según el acuerdo petrolero: “comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”.

La Casa Blanca condiciona el nuevo acuerdo petrolero con Venezuela: deberá gastar sus ingresos en productos “Made in USA”

Además, en declaraciones del mandatario estadounidense se ha dejado saber que el control que Estados Unidos pueda ejercer sobre Venezuela podría durar años, lo que ha despertado polémica en torno al proceso de “transición”.

*Con información de AFP.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos medidas como preparar el automóvil con mantenimiento preventivo y guardando en su auto un kit para emergencias que incluya frazadas, alimentos y agua, suministros de primeros auxilios, y otros artículos que pueda necesitar si se queda varado.

Las banderas de Venezuela y Estados Unidos simbolizan el giro en la percepción venezolana sobre Washington, según la encuesta publicada por The Economist tras la captura de Nicolás Maduro.

Tropas de Suecia llegan a Groenlandia.

Freddy Peralta, nuevo jugador de los Mets de Nueva York.

Fotos de la semana 28 enero

Representantes de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos se reunieron en La Habana. Foto: Getty Images.

