Hombre que rescató a María Corina Machado envía mensaje a miembros del régimen que quieran huir de Venezuela: mencionó a Diosdado Cabello

María Corina Machado tuvo que realizar una travesía marítima larga y “aterradora” en plena noche para salir de Venezuela el pasado 10 de diciembre, según el estadounidense que afirma haber estado al mando de la operación.

Bryan Stern, quien dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro llamada Grey Bull Rescue, detalló el operativo y entregó nuevos detalles un día después, en una entrevista con CBS News. Según relató, la acción permitió que la líder de la oposición venezolana y ganadora del Nobel de la Paz de este año llegara a Noruega, aunque no a tiempo para asistir a la ceremonia de entrega del premio.

“Fue peligroso. Daba miedo”, narró Stern, veterano de las fuerzas especiales estadounidenses. El director del operativo recordó la oscuridad y el fuerte oleaje con los que tuvieron que lidiar para lograr salir de Venezuela.

Más de 40 días después de la operación, Stern volvió a referirse a la delicada misión y fue entrevistado en el programa La Noche, de NTN24, donde aseguró que “esta fue una misión muy peligrosa, una misión fantástica, pero al mismo tiempo todo el mundo la estaba buscando, todo el mundo la estaba cazando”.

Al ser preguntado por la posibilidad de realizar una operación similar, pero esta vez con el objetivo de lograr la liberación de presos políticos en Venezuela, Stern afirmó que estaría dispuesto a hacerlo y envió un mensaje.

“Cualquiera que esté siendo retenido puede ser liberado; simplemente es saber cómo lograrlo y si los recursos financieros están disponibles, y si el deseo y las condiciones están ahí, sí. Creo que cualquiera que esté vivo y que viva en cautiverio —un prisionero político, un criminal o alguien—, siempre tiene una manera de liberarse”.

“Por supuesto, estaríamos interesados si los recursos financieros están ahí y si la voluntad política está ahí; por supuesto, apoyaríamos operaciones para extraer prisioneros políticos de la cárcel, y lo hemos hecho antes”, resaltó.

Stern subrayó en NTN24 que su entidad es de carácter humanitario, dedicada a salvar vidas y no a efectuar detenciones.

En ese contexto, también se refirió a la eventual opción de facilitar la salida de Venezuela de integrantes del régimen que optaran por desertar y ponerse a disposición de las autoridades de Estados Unidos.

“Si él quisiese desertar, si Diosdado Cabello quisiera desertar a los Estados Unidos, sí lo haríamos”, afirmó. Sin embargo, precisó que cualquier operación de ese tipo requeriría, previamente, el visto bueno de Washington.

“Hubo mucha gente muy valiente que logró que esto fuese posible y arriesgó sus vidas. Gente valiente, de hombres y mujeres muy valientes, que se arriesgan por María para luchar contra la tiranía, para luchar contra Delcy, contra Maduro, contra Diosdado”, dijo el rescatista al medio.