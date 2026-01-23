Mundo

Hombre que rescató a María Corina Machado envía mensaje a miembros del régimen que quieran huir de Venezuela: mencionó a Diosdado Cabello

Bryan Stern, fundador de Grey Bull Rescue, habló con NTN24 en una entrevista donde dio detalles de la operación.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
23 de enero de 2026, 12:53 p. m.
Bryan Stern y María Corina Machado
Bryan Stern y María Corina Machado Foto: GREY BULL RESCUE Y X/DC_DRAINO

María Corina Machado tuvo que realizar una travesía marítima larga y “aterradora” en plena noche para salir de Venezuela el pasado 10 de diciembre, según el estadounidense que afirma haber estado al mando de la operación.

Bryan Stern, quien dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro llamada Grey Bull Rescue, detalló el operativo y entregó nuevos detalles un día después, en una entrevista con CBS News. Según relató, la acción permitió que la líder de la oposición venezolana y ganadora del Nobel de la Paz de este año llegara a Noruega, aunque no a tiempo para asistir a la ceremonia de entrega del premio.

“Fue peligroso. Daba miedo”, narró Stern, veterano de las fuerzas especiales estadounidenses. El director del operativo recordó la oscuridad y el fuerte oleaje con los que tuvieron que lidiar para lograr salir de Venezuela.

María Corina Machado tras ser rescatada en Venezuela
María Corina Machado tras ser rescatada en Venezuela Foto: GREY BULL RESCUE Y X/DC_DRAINO

Más de 40 días después de la operación, Stern volvió a referirse a la delicada misión y fue entrevistado en el programa La Noche, de NTN24, donde aseguró que “esta fue una misión muy peligrosa, una misión fantástica, pero al mismo tiempo todo el mundo la estaba buscando, todo el mundo la estaba cazando”.

Mundo

Vladimir Padrino habla, por primera vez, sobre el arma secreta de EE. UU. usada para capturar a Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas

Mundo

Carlos Lehder revela detalles de cómo es la cárcel en la que está Nicolás Maduro y el trato que recibe: “Un planeta oscuro”

Mundo

“Quiero darle un abrazo a mi papá”: el mensaje del hijo de Nicolás Maduro que se volvió viral en redes sociales

Noticias Estados Unidos

Esto es lo que debe tener en casa para sobrevivir a la tormenta invernal extrema en Estados Unidos

Mundo

Trump toma polémica decisión y retira la invitación a un reconocido primer ministro para integrar su Junta de Paz

Noticias Estados Unidos

TikTok evita su prohibición en EE. UU. tras crear una empresa con control mayoritariamente estadounidense

Mundo

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

Noticias Estados Unidos

Encuentro clave entre María Elvira Salazar y María Corina Machado marca el apoyo de Estados Unidos a Venezuela

Mundo

Donald Trump rompe el silencio sobre el futuro de María Corina Machado en Venezuela

Al ser preguntado por la posibilidad de realizar una operación similar, pero esta vez con el objetivo de lograr la liberación de presos políticos en Venezuela, Stern afirmó que estaría dispuesto a hacerlo y envió un mensaje.

María Corina Machado da detalles de los peligros que atravesó: “Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida”

“Cualquiera que esté siendo retenido puede ser liberado; simplemente es saber cómo lograrlo y si los recursos financieros están disponibles, y si el deseo y las condiciones están ahí, sí. Creo que cualquiera que esté vivo y que viva en cautiverio —un prisionero político, un criminal o alguien—, siempre tiene una manera de liberarse”.

“Por supuesto, estaríamos interesados si los recursos financieros están ahí y si la voluntad política está ahí; por supuesto, apoyaríamos operaciones para extraer prisioneros políticos de la cárcel, y lo hemos hecho antes”, resaltó.

Stern subrayó en NTN24 que su entidad es de carácter humanitario, dedicada a salvar vidas y no a efectuar detenciones.

En ese contexto, también se refirió a la eventual opción de facilitar la salida de Venezuela de integrantes del régimen que optaran por desertar y ponerse a disposición de las autoridades de Estados Unidos.

“Si él quisiese desertar, si Diosdado Cabello quisiera desertar a los Estados Unidos, sí lo haríamos”, afirmó. Sin embargo, precisó que cualquier operación de ese tipo requeriría, previamente, el visto bueno de Washington.

Grey Bull Rescue Fundation y María Corina Machado
Grey Bull Rescue Fundation y María Corina Machado Foto: Getty Images

“Hubo mucha gente muy valiente que logró que esto fuese posible y arriesgó sus vidas. Gente valiente, de hombres y mujeres muy valientes, que se arriesgan por María para luchar contra la tiranía, para luchar contra Delcy, contra Maduro, contra Diosdado”, dijo el rescatista al medio.

Más de Mundo

Vladimir Padrino López y Donald Trump

Vladimir Padrino habla, por primera vez, sobre el arma secreta de EE. UU. usada para capturar a Nicolás Maduro

La intensa tormenta Blizzard, mientras las autoridades recomiendan viajar solo en casos de emergencia.

Tormenta Fern se aproxima a Texas y enciende las alarmas

Bryan Stern y María Corina Machado

Hombre que rescató a María Corina Machado envía mensaje a miembros del régimen que quieran huir de Venezuela: mencionó a Diosdado Cabello

Carlos Lehder y Nicolás Maduro.

Carlos Lehder revela detalles de cómo es la cárcel en la que está Nicolás Maduro y el trato que recibe: “Un planeta oscuro”

Nicolás Maduro Guerra habló sobre un mensaje enviado por su padre desde la prisión en Nueva York.

“Quiero darle un abrazo a mi papá”: el mensaje del hijo de Nicolás Maduro que se volvió viral en redes sociales

Se espera la formación de estructuras de tormentas muy grandes las cuales podrías desplazarse cientos de kilómetros durante la noche.

Esto es lo que debe tener en casa para sobrevivir a la tormenta invernal extrema en Estados Unidos

x

Trump toma polémica decisión y retira la invitación a un reconocido primer ministro para integrar su Junta de Paz

La alianza permitirá que millones de aficionados sigan el Mundial 2026 desde una experiencia digital más accesible.

TikTok evita su prohibición en EE. UU. tras crear una empresa con control mayoritariamente estadounidense

x

Elon Musk reveló detalles sobre los extraterrestres y dijo que la humanidad vive “el momento más interesante de su historia”

Feligres sorprende a sacerdote abrazándolo durante misa en Tubarão

Video muestra a un abuelo interrumpiendo a sacerdote en plena misa para buscar consuelo, tras la muerte de su nieto

Noticias Destacadas