Edmundo González lamenta el fallecimiento de la madre de un periodista excarcelado en Venezuela: “Murieron esperando”

Yarelis Salas, madre del preso político Kevin Orozco, quien fue detenido tras las protestas poselectorales de 2024 y estaba recluido en el penal de Tocorón, falleció el 21 de enero de 2026 después de participar en una vigilia por la libertad de su hijo. Medios y organizaciones civiles indicaron que su muerte se produjo por problemas de salud, en medio del desgaste emocional y físico de esas jornadas de protesta y espera.

En las últimas horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela reportó el fallecimiento de otra madre venezolana, Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, el exreportero del diario Últimas Noticias detenido en febrero de 2022 mientras investigaba las redes de narcotráfico en el país.

Desde que se anunciaron las excarcelaciones, dos madres han fallecido. Murieron esperando. Ese es un daño irreversible que no vamos a normalizar.

Edmundo González Urrutia, líder de la oposición y presidente electo en las elecciones del año 2024, elevó una denuncia contra el régimen venezolano por permitir que las madres de los detenidos duren años rogando por su libertad, sabiendo que esto podría generar daños colaterales en el estado de salud de los familiares de los detenidos.

“La persecución política se extiende a las familias, consume vidas y deja heridas que no se reparan con el tiempo. Venezuela debe ser un país donde ninguna madre tenga que morir esperando”, aseveró.

Evelis Cano, otra de las madres que espera la salida de su hijo de una de las temidas prisiones en Caracas, asegura que está desesperada y que no piensa moverse hasta ver libre a su hijo.

Evelis cuestiona el lento proceso de excarcelaciones de presos políticos anunciado el 8 de enero por el gobierno interino de Venezuela, bajo la presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión estadounidense.

Está junto a una decena de mujeres que aguardan sentadas en bancos de plástico frente al portón de los calabozos de la Policía Nacional en Caracas, conocido como Zona 7.

Policías con escudos antimotines bloquean el acceso a la cárcel.

“¡Justicia, justicia, justicia y libertad! Todos son inocentes, ninguno delincuente”, gritan las manifestantes, que exhiben una pancarta con la frase “Libertad para todos” sobre el asfalto.

Los familiares de los presos políticos en Venezuela realizan vigilias desde hace más de trece días a las afueras de diversos penales para exigir información y su pronta liberación, tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

El gobierno interino de Delcy Rodríguez se comprometió a las liberaciones tras asumir el poder con la caída de Maduro, procesado por narcotráfico en Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó el lunes que suman más de 800 excarcelaciones desde “antes de diciembre” pasado, pero la ONG especializada Foro Penal cuestionó la cifra, reportando 383 excarcelaciones desde diciembre y 266 desde el 8 de enero.

