Fuerza Armada Venezolana rompe el silencio sobre su apoyo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

Militares y policías venezolanos juraron el miércoles “lealtad y subordinación absoluta” a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, tras la caída del mandatario Nicolás Maduro a principios de mes en una incursión estadounidense.

La Fuerza Armada venezolana, sostén de la llamada revolución bolivariana, ya había expresado antes su reconocimiento a Rodríguez. El acto se celebró ante 3.200 uniformados, que desfilaron ante la primera presidenta del país, a quien entregaron el bastón de mando y la espada del prócer de la Independencia, Simón Bolívar.

“Juramos lealtad y subordinación absoluta”, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que expresó también un “compromiso de fidelidad” de la institución.

“Es un momento inédito de la República (...) y por ser la primera vez que una mujer asume la presidencia de la República y que en consecuencia asume también el título de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el respaldo de los militares. Foto: AFP

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, igualmente expresó lealtad en nombre de los cuerpos policiales. “Nuestra lealtad a la Constitución nacional y a su presidenta encargada es absoluta, porque entendemos que defender su gestión es defender la continuidad del gobierno y la integridad del pueblo venezolano”, dijo el poderoso dirigente chavista.

El alto funcionario del chavismo aseguró que los cuerpos policiales del país actúan de manera cohesionada frente a lo que calificó como un intento de quebrantar la soberanía nacional, a tres semanas de la operación militar de Estados Unidos en la que fueron capturados el presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

Según explicó, esa respuesta se sustenta en una lealtad “absoluta” a la Constitución y a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al considerar que respaldar su gestión equivale a garantizar la continuidad del Gobierno y la protección del pueblo venezolano.

El Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un acto de lealtad, reconocimiento y juramento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la presidenta de Venezuela. Foto: AFP

El dirigente, que habló en representación de los organismos policiales y de inteligencia, afirmó que dichas instituciones reconocen a Rodríguez como “comandante en jefe” tanto de la Fuerza Armada como de los cuerpos de seguridad del Estado.

Ese respaldo fue reforzado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana juró “lealtad y subordinación absoluta” a la presidenta encargada y le entregó simbólicamente el bastón de mando, durante un acto en el que, según el oficialismo, participaron 3.200 “combatientes”.

En su intervención, Padrino López reiteró el compromiso institucional de la FANB con la actual jefatura del Ejecutivo y formalizó el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República.