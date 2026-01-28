María Corina Machado responde a la propuesta de Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea juzgado en Venezuela

La propuesta del presidente Gustavo Petro de que Nicolás Maduro sea enviado de regreso a Venezuela para enfrentar un juicio en su país generó una reacción inmediata de escepticismo en la líder opositora María Corina Machado. La dirigente cuestionó abiertamente la viabilidad de esa opción, al advertir sobre la ausencia de garantías judiciales bajo el régimen chavista.

Machado se refirió al tema este miércoles, 28 de enero, luego de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. “Es algo que realmente nos ha llamado mucho la atención”, afirmó ante la prensa, al ser consultada por las declaraciones del mandatario colombiano.

Petro había planteado un día antes, durante un evento en Bogotá, que a Maduro “tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”. Para la líder opositora, esa postura resulta especialmente llamativa viniendo de un jefe de Estado que, según dijo, conoce de cerca el funcionamiento del chavismo. “Creo que hay pocos otros jefes de Estado que conozcan el monstruo del régimen venezolano por dentro como lo conoce el presidente de Colombia”, agregó.

María Corina Machado tras diálogos con Marco Rubio: invitó a los venezolanos a "alzar la voz". Foto: El Pais España

La opositora y premio nobel de la Paz puso en duda que en Venezuela pueda existir un proceso judicial independiente contra el poder. “Yo me pregunto si el presidente de Colombia está al tanto que cualquier juez en Venezuela que emite una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como terminó la última juez que emitió una sentencia contraria al régimen, María Lourdes Afiuni”, advirtió.

Machado recordó el caso de Afiuni, detenida en diciembre de 2009 y posteriormente condenada tras ordenar la liberación bajo fianza de un banquero, en contra de la voluntad del entonces presidente Hugo Chávez. El proceso fue denunciado ante organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A juicio de la dirigente opositora, ese antecedente resume la falta de independencia judicial en el país. “No ha habido una sola sentencia en contra del régimen a favor de un particular”, concluyó.

La líder venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Foto: AFP/Presidencia

Maduro fue detenido y sacado de Venezuela por fuerzas militares estadounidenses en la madrugada del 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, bajo una orden de búsqueda y captura de la justicia estadounidense. Ambos están a la espera de juicio en Nueva York por acusaciones de narcotráfico, que ambos niegan.

En ese caso, “la justicia internacional ha actuado”, dijo Machado. “Nosotros agradecemos que se haya aplicado la ley y, por el bien de Venezuela, por el bien de Colombia y por el bien de la región, hay que acompañar este proceso”, añadió.

Machado, además, puso en duda este miércoles la confiabilidad de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, con quien Washington está trabajando tras la intervención militar en Caracas a principios de enero.

“Creo que nadie tiene fe en Delcy Rodríguez”, manifestó María Corina Machado a periodistas tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.