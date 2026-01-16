MUNDO

María Corina Machado arremete contra Delcy Rodríguez, la llama comunista y dice que cumple “órdenes” de EE. UU.

La líder opositora, ofreció una rueda de prensa en Washington donde llamó comunista a la presidenta interina de Venezuela.

Redacción Mundo
16 de enero de 2026, 6:12 p. m.
María Corina Machado y Delcy Rodríguez
María Corina Machado y Delcy Rodríguez

La presidente interina venezolana Delcy Rodríguez “está recibiendo órdenes” de Estados Unidos y no controla la situación en el país, según aseguró la líder opositora María Corina Machado.

“Ella no está en un acuerdo, ni cómoda. Ella está recibiendo órdenes porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real” declaró, en alusión al derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

“Esto no tiene nada que ver con una tensión o una decisión entre Delcy Rodríguez o yo. Esto es acerca de un cártel y de la justicia”, añadió en rueda de prensa en Washington.

La líder opositora dijo que tanto la Justicia estadounidense como la internacional “tienen suficiente información” sobre Rodríguez, a quien ha acusado de ser la “responsable directa” de la represión en Venezuela y de esquivar las sanciones estadounidenses “para seguir haciendo transacciones financieras con países que son enemigos de Estados Unidos”.

“Les recuerdo que no solamente es ideológicamente comunista y muy fanatizada, pero además ha sido como vicepresidenta quien ha supervisado y ejecutado todo el proceso de represión. Los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección”, ha afirmado.

Revelan el video nunca antes visto del rescate de María Corina Machado: “Estoy viva y a salvo”

Asimismo, ha confrontado su rol frente al de Rodríguez, la justicia frente a los cárteles, y el mandato del pueblo venezolano frente a “la estructura criminal que es el régimen”.

“Eso es lo que está en juego ahora mismo. Yo soy un miembro de un movimiento enorme de millones de venezolanos que están comprometidos con la libertad”, aseguró.

Machado, que ha adelantado que en los próximos días mantendrá “varias reuniones” en Washington “y otras ciudades”, prometió regresar a Venezuela “lo antes posible” y que aquellos venezolanos en la diáspora “puedan hacerlo” con ella “también”.

María Corina Machado atiende una rueda de prensa en Washington
María Corina Machado atiende una rueda de prensa en Washington

La opositora venezolana María Corina Machado ha enumerado este viernes sus prioridades para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, en un ataque estadounidense a principios de mes, defendiendo el desmantelamiento de “la estructura de terror” antes de la celebración de elecciones.

“El proceso tiene varias fases y ahora estamos en una fase compleja. El régimen tiene que desmantelarse. Una de las prioridades para los próximos días es desmantelar la estructura de terror de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) o la Casa Militar, que han cometido crímenes de lesa humanidad”, dijo durante una rueda de prensa en el foro conservador de la Fundación Heritage.

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

Para Machado, “una vez que se haya cumplido” este objetivo, Venezuela podrá “avanzar con la reinstitucionalización”.

“Finalmente tendremos elecciones libres y justas. Y me refiero a gobernadores, alcaldes, la Asamblea Nacional. La voluntad del pueblo se tiene que expresar con libertad”, dijo.

María Corina Machado
María Corina Machado

“Y se habla de prisioneros políticos, sus familias y acabar con la represión de raíz, porque no podemos hablar de transición mientras siga habiendo represión”, dijo la Nobel de la Paz durante su intervención desde la capital estadounidense, Washington DC.

Con información de AFP*

Noticias Destacadas