Mundo

María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz a Donald Trump

Al salir del Capitolio, la opositora venezolana aseguró que le entregó la medalla al presidente, aunque no se sabe si la aceptó.

Juan Felipe Useche Chacón

15 de enero de 2026, 9:38 p. m.
María Corina Machado y Donald Trump.
María Corina Machado y Donald Trump. Foto: Getty Images

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró a la prensa en Washington que le entregó al presidente estadounidense Donald Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz durante su reunión del jueves, esto lo manifestó después de reunirse con varios congresistas en el Capitolio en la tarde. Aun así, la ganadora del galardón no respondió a las preguntas de los periodistas sobre si el mandatario había aceptado el premio.

“Le entregué al presidente de Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz”, fueron las declaraciones de la líder opositora venezolana desde Washington, asegurando que fue un gesto de amistad entre el pueblo estadounidense con el venezolano, contando una historia bajo la cual hizo el simil.

Donald Trump confirma que habló por teléfono con Delcy Rodríguez: “Es una persona estupenda”

“Hace 200 años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington. Desde entonces, Bolívar conservó esa medalla por el resto de su vida. De hecho, al ver sus retratos, se puede ver la medalla. Fue entregada por el general Lafayette como símbolo de la hermandad entre Estados Unidos, el pueblo estadounidense y el pueblo venezolano en su lucha por la libertad contra la tiranía”, aseguró la líder opositora.

La líder opositora, María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
La líder opositora, María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Foto: AFP

Con esto en mente, Machado afirmó que “200 años después, el pueblo de Bolívar le devuelve al cabello de Washington una medalla, en este caso una medalla del Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad“, dijo la opositora venezolana.

El destino de la medalla ha estado en medio de la polémica luego de que Machado le dedicara el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible a pesar de las intenciones de la líder opositora venezolana.

María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

El Nobel Peace Center subrayó el jueves en X que los laureados podían disponer como quisieran de la medalla dorada asociada a la distinción. Pero agregó: “Una medalla puede cambiar de manos, pero no el título de laureado del Premio Nobel de la Paz”, asociado para siempre a determinadas personas u organizaciones, sin posibilidad de compartirlo o transferirlo.

María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump.
María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump. Foto: AFP

Sobre la reunión, Machado llegó poco después del mediodía, hora local, y partió hacia las 2:30 de la tarde. Saludó a simpatizantes congregados en el lugar, donde se encontraban varios ciudadanos venezolanos, esto antes de dirigirse al Capitolio para un encuentro con congresistas seguido de declaraciones públicas.

María Corina Machado calificó su reunión del jueves con el presidente estadounidense Donald Trump como “histórica” y “extraordinaria”, según manifestó “lo que está sucediendo en este momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo”, dijo la líder opositora ante la pregunta de los periodistas.

Donald Trump dice que María Corina Machado “podría estar involucrada” en un nuevo gobierno en Venezuela, y vuelve a reclamar el Nobel de Paz

Por ahora, no trascendió nada de inmediato sobre la entrevista con Trump. Mientras que se aseguró que el presidente estadounidense “estaba impaciente” por conocer a Machado y esperaba mantener “una buena conversación productiva”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras la reunión aún estaba en curso.

Noticias Destacadas