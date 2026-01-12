Mundo

Donald Trump recibirá a la líder opositora María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca

La Nobel de Paz dijo este lunes, tras una audiencia con el papa León XIV, que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela tras la operación militar estadounidense.

Redacción Mundo
12 de enero de 2026, 7:03 p. m.
Donald Trump y María Corina Machado se encontrarán el próximo jueves en la Casa Blanca.
Donald Trump y María Corina Machado se encontrarán el próximo jueves en la Casa Blanca. Foto: AP

El presidente Donald Trump recibirá este jueves 15 de enero a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, indicó el lunes a la AFP un alto funcionario estadounidense.

Trump declaró la semana pasada que estaba “impaciente” por saludar a la opositora, que salió de Venezuela clandestinamente con la colaboración estadounidense, para recoger su premio en Oslo.

María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

Machado dedicó su premio Nobel a Trump, quien, sin embargo, mostró una actitud muy reticente a contar con ella para una eventual transición política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En medio de la rueda de prensa tras la captura de Nicolás Maduro, Trump aseguró que María Corina Machado no cuenta con “apoyo y respeto” necesarios para liderar Venezuela.

De acuerdo con el presidente estadounidense, no hubo comunicación con la líder opositora alrededor del golpe contra Maduro. “No, no hemos estado [en contacto]”, Trump en rueda de prensa.

.
"Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país", dijo Donald Trump sobre María Corina Machado. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Y aseguró: “Pienso que sería muy duro para ella ser la líder. No tiene el apoyo o el respeto del país. Es una mujer muy buena, pero no tiene el respeto para serlo”.

La idea del presidente estadounidense es que su país administre Venezuela, con el fin de que puedan tener “una transición segura, apropiada y juiciosa”. Así lo ha dado a conocer a lo largo de la última semana.

En medio de las tensiones que ha ocasionado la postura del Gobierno de los Estados Unidos, al querer hacer una transición democrática en Venezuela con la ayuda de Delcy Rodríguez, María Corina Machado no ha guardado silencio.

María Corina Machado se pronuncia en medio de tensiones con EE. UU. por transición democrática de Venezuela: “Estamos listos”

La líder venezolana aseguró, en una entrevista brindada a CBS, que “el pueblo de Venezuela ya ha elegido”, y afirmó que “nadie confía” en Delcy Rodríguez y que “no es nada moderada”. Indicó que están “listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado”.

La líder opositora también dijo este lunes, luego de una audiencia con el papa León XIV, que “está más cerca la derrota del mal” en Venezuela tras la operación militar estadounidense para derrocar y sacar del país a Nicolás Maduro y a su esposa.

Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano y que el objetivo primordial, por el momento, es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones.

162 El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca. Foto: AP

El petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington, añadió Trump tras el derrocamiento de Maduro.

*Con información de AFP

