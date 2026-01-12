María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

La líder venezolana María Corina Machado le pidió al papa León XIV, durante una audiencia privada, interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.

Así lo confirmó en la mañana de este lunes la oficina de la vocería oficial de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, luego del encuentro sostenido por Machado con el sumo pontífice en la Santa Sede.

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país”, manifestó la líder opositora.

Machado aseguró que le transmitió que la fuerza del pueblo venezolano se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela y le pidió “interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”.

En desarrollo...