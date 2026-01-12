Mundo

María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

La líder opositora se reunió este lunes, 12 de enero, con el sumo pontífice en la Santa Sede, en El Vaticano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
12 de enero de 2026, 3:37 p. m.
La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero.
La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero. Foto: Vaticano

La líder venezolana María Corina Machado le pidió al papa León XIV, durante una audiencia privada, interceder por la liberación de los más de mil presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.

Así lo confirmó en la mañana de este lunes la oficina de la vocería oficial de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, luego del encuentro sostenido por Machado con el sumo pontífice en la Santa Sede.

El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

“Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país”, manifestó la líder opositora.

Machado aseguró que le transmitió que la fuerza del pueblo venezolano se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela y le pidió “interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”.

Mundo

Miguel Díaz-Canel afirma que “no existen conversaciones” en curso con Estados Unidos, tras presiones de Donald Trump

Mundo

🔴 En vivo | Venezuela hoy: Edmundo González califica encuentro entre el Papa y María Corina Machado como “un mensaje muy importante”

Mundo

El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Mundo

Tensión en EE. UU.: Departamento de Justicia cita a la Reserva Federal. “Es consecuencia de no seguir preferencias del presidente Trump”

Mundo

Declaran inválido matrimonio tras uso de inteligencia artificial en los votos

Mundo

Maduro en la cárcel, ¿y ahora qué? El exministro Julio Londoño Paredes explica los escenarios

Mundo

Venezuela libera a nuevo grupo de presos políticos; entre ellos, dos ciudadanos italianos

Mundo

María Corina Machado se solidariza con el pueblo de Irán en medio de las protestas: “Nuestras dos naciones se abren paso”

Mundo

“La transición no será exitosa sin María Corina Machado”: el expresidente Iván Duque habla con SEMANA sobre el futuro de Venezuela

Mundo

“La injusticia no va a ser eterna”: el mensaje de María Corina Machado a las familias de los presos políticos recién liberados en Venezuela

En desarrollo...

Más de Mundo

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero.

María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Miguel Díaz-Canel afirma que “no existen conversaciones” en curso con Estados Unidos, tras presiones de Donald Trump

Edmundo González reaccionó al encuentro entre el papa León XIV y María Corina Machado.

🔴 En vivo | Venezuela hoy: Edmundo González califica encuentro entre el Papa y María Corina Machado como “un mensaje muy importante”

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero.

El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal.

Tensión en EE. UU.: Departamento de Justicia cita a la Reserva Federal. “Es consecuencia de no seguir preferencias del presidente Trump”

EE.UU.

Declaran inválido matrimonio tras uso de inteligencia artificial en los votos

El excanciller Julio Londoño se refiere a la situación de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Maduro en la cárcel, ¿y ahora qué? El exministro Julio Londoño Paredes explica los escenarios

Así está afuera de El Helicoide tras el anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Venezuela libera a nuevo grupo de presos políticos; entre ellos, dos ciudadanos italianos

Las familias podrán tener solo cuatro o dos perros, según su tipo de vivienda.

Nueva ley limita el número de mascotas por familia y endurece los requisitos para sus dueños en Estados Unidos

El presidente Donald Trump habla con la prensa durante un vuelo en el Air Force One a la Base Conjunta Andrews, Maryland.

Donald Trump asegura que Venezuela está funcionando “realmente bien” y dice estar dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez

Noticias Destacadas