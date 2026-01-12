El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado

En la mañana del lunes 12 de enero, el papa León XIV recibió a la líder opositora María Corina Machado. La ganadora del Premio Nobel fue una de las personas recibidas por el pontífice a lo largo de la jornada.

🔴 En vivo | Venezuela hoy: el Papa recibe a la líder opositora María Corina Machado

El Vaticano emitió un comunicado en el cual dio a conocer la lista de personas que tuvieron la oportunidad de reunirse con el líder de la Iglesia. Sin embargo, no entregó mayores detalles sobre las visitas.

Lista de personas recibidas por el papa León XIV:

Excmos. Sres. Matteo Rossi y Lorenzo Bugli, Capitanes Regentes de la Serenísima República de San Marino, y séquito.

S.E. Mons. Mario Enrico Delpini, Arzobispo metropolitano de Milán (Italia).

Sr. Davide Prosperi, Presidente de la Fraternidad Comunión y Liberación.

Emmo. Sr. Cardenal Rolandas Makrickas, Arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor.

Mons. Jain Mendez, Observador Permanente de la Santa Sede ante la Organización Mundial del Turismo.

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero. Foto: Vaticano

Sr. Philippe Lazzarini, Comisario General de la “United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees” (UNRWA).

Fr. Pascal Ahodegnon, O.H., Prior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (Fatebenefratelli).

Miembros de la «Comissão Episcopal Pastoral para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial» (Brasil).

Sra. María Corina Machado.

El papa León XIV recibió a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado pic.twitter.com/zGbEDeqvtz — CENTRO Digital (@radiocentroec) January 12, 2026

Llamado a la paz

En la misa del domingo 11 de enero de 2026, el pontífice se refirió a los procesos bélicos que se llevan a cabo en Medio Oriente. Además, pidió la construcción de puentes de comunicación para lograr diálogos de paz entre las partes.

“Mis pensamientos se dirigen a lo que ocurre estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y en Siria, donde tensiones persistentes causan la muerte de muchas personas. Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad”, declaró desde el Vaticano.

María Corina Machado se solidariza con el pueblo de Irán en medio de las protestas: “Nuestras dos naciones se abren paso”

En relación con la situación política de Venezuela, el jerarca de la Iglesia pidió respetar los derechos humanos y las decisiones del pueblo para evitar mayores complicaciones.

“Renuevo mi llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos, garantizando un futuro de estabilidad y concordia”, señaló el pontífice.

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero. Foto: Vaticano

Junto a esto, el papa realizó un fuerte llamado al señalar que las acciones militares irían en contra de los principios establecidos años atrás.

“La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”, señaló el papa.