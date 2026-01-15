Estados Unidos

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

El jefe de Estado detalló que, además, recibió el Premio Nobel que ganó Machado meses atrás.

Redacción Mundo
16 de enero de 2026, 1:09 a. m.
Donald Trump sostuvo el primer encuentro con María Corina Machado.
Donald Trump sostuvo el primer encuentro con María Corina Machado. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la reunión que sostuvo por primera vez con la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, en la Casa Blanca este miércoles, 15 de enero. Su encuentro se da días después de la captura del dictador Nicolás Maduro y luego de que la venezolana fue galardonada con el Premio Nobel a la Paz.

“Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!“, alabó el mandatario, quien en reiteradas oportunidades aseguró que debía ser él quien ganara aquel premio, púes ha acabado con ocho guerras desde que regresó a la presidencia, en enero del año pasado.

En desarrollo...

