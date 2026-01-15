Trump dice que espera elecciones presidenciales en Venezuela “algún día”, aunque expresa satisfacción con el liderazgo de Delcy Rodríguez

La Casa Blanca dijo que podría haber elecciones presidenciales en Venezuela algún día, luego de que el Gobierno de Estados Unidos ingresó a territorio latinoamericano y capturó al dictador Nicolás Maduro, quien ahora comparece ante la justicia de Nueva York, donde es acusado de varios delitos relacionados con el narcotráfico.

El presidente Donald Trump “está comprometido con ver elecciones en Venezuela algún día. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ante la prensa este jueves, 15 de enero, luego de que el mandatario sostuvo una reunión con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado en Washington D. C.

María Corina Machado saliendo de la Casa Blanca tras su reunión con Donald Trump. Foto: AFP

La funcionaria de presidencia estaba respondiendo una pregunta sobre el paso a la democracia que se espera en Venezuela tras el derrocamiento del líder del chavismo, la corriente política que se apoderó del país desde hace más de 20 años.

Actualmente, la que era vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, asume el cargo de jefe de Estado. El pasado miércoles, el republicano informó que sostuvo una llamada con la nueva presidenta interina: “Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, resaltó Trump en su perfil de Truth Social.

“Él (Donald Trump) está comprometido con ver elecciones en Venezuela algún día”: Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca pic.twitter.com/Hvlx5QhjvC — NTN24 (@NTN24) January 15, 2026

Este día, Machado —reciente ganadora del Premio Nobel de Paz— llegó a la Casa Blanca para reunirse por primera vez con el jefe de Estado de la primera potencia. Semanas antes, y luego de que Trump insistió en que él debía ser el galardonado, la venezolana se ofreció a compartir el Nobel con él.

“Sé que el Presidente esperaba con interés esta reunión y esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado”, agregó Leavitt en su intervención. Además, definió a Machado como “una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela”.

Delcy Rodríguez es ahora la líder del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Y se refirió al actual gobierno venezolano, el cual, según presidencia, ha cumplido “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente”. Días después de la captura de Maduro, Trump dijo que Machado no podía asumir el liderazgo de la nación del Caribe, pues le hacía falta reconocimiento para ello.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, siguió diciendo la portavoz, resaltando, sin embargo, que el mandatario espera que se lleven a cabo unas elecciones democráticas “algún día”.