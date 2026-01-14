El camino de María Corina Machado para recuperar Venezuela: esta es su agenda en Estados Unidos el 15 de enero de 2026

Luego de la captura de Nicolás Maduro, el gobierno norteamericano anunció su intención de recuperar a Venezuela. Para esta hazaña, es clave el futuro político del país estadounidense, por ende, puede ser fundamental la participación de María Corina Machado en alianza con Estados Unidos.

Donald Trump anunció la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca, mediante una rueda de prensa, tras anunciar el futuro del petróleo venezolano, luego de reunirse con los representantes de las empresas más importantes de las empresas petroleras estadounidenses.

Machado se reunirá con el máximo mandatario estadounidense y congresistas norteamericanos, luego de estar con el Papa León XIV y pedirle interceder por los presos políticos de su país.

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero. Foto: Vaticano

Agenda de María Corina Machado

11 A.M. hora Washington

Iniciaría con una reunión entre la líder venezolana, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, según lo conoció el medio, NTN24, luego de una conversación entre los funcionarios norteamericanos.

3 P.M.

Machado se encontraría con senadores en el capitolio y otros congresistas estadounidenses. Esto le daría una relevancia con las dos más grandes ramas del poder a la venezolana, luego de estar con el ejecutivo y legislativo norteamericano.

Marco Rubio y María Corina Machado Foto: Getty Images

Puntos importantes de la visita

Se espera la entrega del premio Nobel de Paz por parte de Machado (ganadora) a Donald Trump, que asegura haber terminado 8 guerras y en los últimos tiempos ha recibido reconocimientos similares.

La visita de María Corina Machado a la Casa Blanca espera basarse en la liberación de los presos políticos en Venezuela, así, como la ruta de transición del Gobierno venezolano, que hoy está a cargo del presidente de Delcy Rodríguez, sin embargo, en las elecciones de 2024, Machado asegura que ganó su representante, Edmundo González.

Régimen chavista prometió la liberación de numerosos presos políticos y hasta el momento solo van seis

Líderes estadounidenses reconocen la importancia de la Nobel de Paz, sin embargo, el presidente Donald Trump le ha dado la espalda, negando la participación de ella en la transición, sin embargo, al reunirse con ella el mensaje es evidente, María Corina Machado es una ficha clave en la política venezolana y en su posible futuro.

Apoyo de los venezolanos a Machado

Manifestaciones en Washington Foto: Getty Images

María Corina Machado reveló el 85% de las actas y confirmó triunfo de Edmundo González con 60% de los votos

La oposición venezolana es apoyada por sus compatriotas en las urnas, así lo demostró María Corina Machado cuando reveló las actas del CNE en donde se demuestra la favorabilidad de la nobel y su movimiento.

Además, se reportaron una serie de manifestaciones a favor de Machado a las afueras de la Casa Blanca, en donde la gente pedía que fuera ella la nueva presidente de Venezuela.

Medios importantes como The Washington Post aseguran que si ella públicamente no hubiera aceptado el premio Nobel de Paz, por cedérselo a Trump, en estos momentos ella sería la mandataria de Venezuela.