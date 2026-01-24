Diosdado Cabello habló de “traición” en pleno evento público; mostró su postura frente a Delcy Rodríguez

Diosdado Cabello Rondón, ministro de Relaciones Interiores y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), lideró este viernes, 23 de enero, una manifestación del oficialismo en la capital venezolana que buscaba exigir a Estados Unidos la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En el evento, el líder chavista se refirió a la traición y aprovechó para hablar del liderazgo de Delcy Rodríguez, quien quedó encargada como presidenta después del operativo sin precedentes por parte del ejército de los Estados Unidos que dio con la captura del dictador venezolano y su esposa el pasado 3 de enero.

Cabello aseguró que “aquí no va a haber más traición, aquí estamos todos con el mismo proyecto, con el proyecto bolivariano de Chávez”, y agregó que “hoy estamos aquí, no para recordar la última traición, sino para celebrar la lealtad absoluta con el hermano Presidente Nicolás Maduro y con Cilia Flores”.

El líder del chavismo recordó también el 23 de enero de 1958, cuando fue la “última traición al pueblo; cuando las cúpulas empresariales, de los partidos, las religiosas, con el imperialismo norteamericano, se pusieron de acuerdo para traicionar a nuestro pueblo y salimos de una dictadura, algunos dirán de una dictablanda, a una verdadera dictadura, caímos en manos de quienes se creían dueños de este país”.

Cabello, junto a otros partidarios del PSUV y el chavismo en Venezuela, aseguró que, pese al operativo de los Estados Unidos el pasado 3 de enero, “hoy tenemos que mantenernos unidos y firmes”.

“Fue un duro golpe, sin duda, fue un duro golpe de tristeza, de rabia, de dolor y de frustración, pero a este pueblo no lo detiene nadie”, dijo y también agregó: “Nada ni nadie nos va a detener”.

“Así como ocurrió con el Comandante Chávez, ese dolor que sentimos se convirtió en fuerza capaz de romper barreras. Así debe suceder ahora: que el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de Cilia se convierta en la fuerza para seguir luchando”, agregó.

Frente a decenas de personas, Cabello aprovechó para hablar de Delcy Rodríguez y la decisión que tomó de quedarse en el cargo pese a la “amenaza” de Estados Unidos.

“Hay que darle un apoyo constante, permanente; ya ha estado al frente dando la cara. Ella no buscaba esa responsabilidad. (...) Pero ahí está Delcy luchando por la patria. Le pedimos mucha confianza en la dirigencia”.

El líder chavista dijo en la conmemoración del 68 aniversario de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez que “nada ni nadie nos va a detener”.

Cabello ratificó en la marcha que Rodríguez “tiene todo el apoyo del partido” de gobierno “para seguir avanzando”.

En su programa televisivo Con El Mazo Dando, del pasado 22 de enero, Cabello dijo que existe una “unidad” entre oficialistas y opositores para “sacar Venezuela adelante”, y ha expresado que todos ellos “aman su patria” y “condenan cualquier ataque sin dobleces ni hipocresía”.