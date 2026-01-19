Exvicepresidente de EE. UU. hace dura crítica a Delcy Rodríguez y da su respaldo a María Corina Machado

Mike Pence, reiteró este domingo su rechazo a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, tras la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

En una entrevista con CNN, Pence aseguró que Rodríguez “no es la líder adecuada” para encabezar la transición del país sudamericano, a pesar de las palabras del presidente Trump en los últimos días.

El exvicepresidente afirmó que está “agradecido de que el presidente Trump desplegara a nuestras fuerzas armadas de élite, la Fuerza Delta, para derrocar a Maduro y traerlo a Estados Unidos para enfrentar la justicia”.

Mike Pence, Cuadragésimo octavo vicepresidente de los Estados Unidos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Mike Pence calificó la captura de Maduro como “un paso adelante histórico e importante hacia la restauración de la libertad” en Venezuela. Sin embargo, subrayó que lo que venga después de ese hito también es esencial para la recuperación democrática y el restablecimiento de las libertades básicas en el país.

También recalcó que Delcy Rodríguez no representa el liderazgo necesario para el futuro de Venezuela y cree que no es lo más apto “para Venezuela en el futuro”.

El exfuncionario agregó que es fundamental que Trump avance “lo más rápido posible para restaurar las libertades básicas, para restaurar los principios del libre mercado”, con el fin de reestablecer la democracia en Venezuela.

Pence enfatizó que la mejor vía para avanzar hacia la libertad en Venezuela es a través de “elecciones libres y justas”, confiando en que el pueblo venezolano, en el marco de un proceso electoral legítimo, elegirá a sus líderes en el futuro.

El exvicepresidente mencionó a María Corina Machado como una de las figuras que, en su opinión, podría encabezar la transición democrática, aunque no descartó que otros líderes también puedan surgir, “Y no tengo ninguna duda de que ya sea María Corina Machado, u otra persona, el pueblo de Venezuela elegirá la libertad”.

María Corina Machado entregando el Nobel a Donald Trump Foto: Getty Images via AFP

Aunque Pence se ha distanciado públicamente de la postura de Trump respecto al respaldo a Rodríguez, ambos comparten el objetivo de una transición democrática en Venezuela.

La diferencia radica en la figura que consideran idónea para liderar ese proceso: mientras Trump ha expresado apoyo a Rodríguez como líder transitoria (aunque con condiciones), Pence ha sido enfático en que no es la alternativa correcta para el futuro del país.

Las declaraciones de Pence van en una dirección similar a las de Moscú. Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov aseguró que el presidente Vladimir Putin no tiene previsto ponerse en contacto con Delcy Rodríguez en un futuro próximo.