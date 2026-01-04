Mundo

Día crucial de Maduro en Nueva York: confirman fecha de comparecencia judicial tras ser capturado por EE. UU.

El dictador venezolano comparecerá ante la justicia norteamericana por múltiples cargos en su contra.

Redacción Mundo
4 de enero de 2026, 9:41 p. m.
Metropolitan Detention Center, cárcel de Nicolás Maduro.
Metropolitan Detention Center, cárcel de Nicolás Maduro. Foto: AP/AFP

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, tiene previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal este lunes, 5 de enero, dos días después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran junto a su esposa, Cilia Flores.

La comparecencia tendrá un carácter mayoritariamente procedimental, aunque supone el punto de partida de un enfrentamiento jurídico que podría extenderse por varios meses.

El procedimiento se llevará a cabo al mediodía en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, según confirmó un portavoz del tribunal citado por Axios.

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro
Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro Foto: AP/AFP

Se espera que la esposa de Maduro, Cilia Flores, aparezca con él, según informaron varios medios, el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein, designado por Clinton, será la persona que supervisará la comparecencia.

Nicolás Maduro fue conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales a varios medios estadounidenses.

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un video en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el material, Maduro saluda a varias personas que se encuentra e incluso dice: “Feliz año”.

Anteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajaron del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.

Nicolás Maduro, Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: AFP, AP

El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto, se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.

Esta es una de las primeras imágenes de Nicolás Maduro después de llegar a Nueva York, escoltado por un grupo de oficiales norteamericanos.
Esta es una de las primeras imágenes de Nicolás Maduro después de llegar a Nueva York, escoltado por un grupo de oficiales norteamericanos. Foto: Foto tomada de las redes sociales

El juez Hellerstein ha conocido procesos relacionados con figuras del chavismo.

¿Quién es Alvin K. Hellerstein? El juez federal que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro

Día crucial de Maduro en Nueva York: confirman fecha de comparecencia judicial tras ser capturado por EE. UU.

Trump habla sobre groenlandia

Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia que generaron polémica y encendieron las alarmas

Marco Rubio y María Corina Machado

"Es fantástica, pero…": palabras de Marco Rubio sobre María Corina Machado generan ola de reacciones en redes sociales

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: "No van a poder, se lo juro por mi vida"

Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López junto a militares

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Esta imagen satelital de Vantor, tomada el 3 de enero de 2026, muestra una vista general de Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, en Caracas, tras una operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro

Imágenes satelitales muestran daños en el lugar donde estaba Nicolás Maduro al ser capturado por EE. UU.

Noticias Destacadas