Día crucial de Maduro en Nueva York: confirman fecha de comparecencia judicial tras ser capturado por EE. UU.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, tiene previsto comparecer por primera vez ante un tribunal federal este lunes, 5 de enero, dos días después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran junto a su esposa, Cilia Flores.

La comparecencia tendrá un carácter mayoritariamente procedimental, aunque supone el punto de partida de un enfrentamiento jurídico que podría extenderse por varios meses.

El procedimiento se llevará a cabo al mediodía en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan, según confirmó un portavoz del tribunal citado por Axios.

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro Foto: AP/AFP

Se espera que la esposa de Maduro, Cilia Flores, aparezca con él, según informaron varios medios, el juez federal de distrito Alvin K. Hellerstein, designado por Clinton, será la persona que supervisará la comparecencia.

Nicolás Maduro fue conducido al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, esposado y escoltado por agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales a varios medios estadounidenses.

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

La cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca ha publicado un video en el que se muestra al mandatario venezolano recorriendo un pasillo sobre una alfombra de la DEA y escoltado por dos agentes. En el material, Maduro saluda a varias personas que se encuentra e incluso dice: “Feliz año”.

Anteriormente, Maduro y su esposa, Cilia Flores, bajaron del avión en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart acompañados por más de una docena de agentes para ser trasladados en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York.

Nicolás Maduro y Donald Trump. Foto: AFP, AP

El mandatario venezolano está acusado por cargos de conspiración narcoterrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto, se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

También está acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos y conspiración para posesión de ametralladoras o artefactos destructivos.