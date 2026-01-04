Mundo

Exmilitar venezolano destapa detalles sobre transición de poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Donald Trump dijo que EE. UU. “gobernará” Venezuela hasta que se produzca una transición “pacífica”.

Juan David Cardozo Maglioni

4 de enero de 2026, 2:01 p. m.
Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.
Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos. Foto: Getty Images

Donald Trump aseguró que Estados Unidos va a tomar el poder en Venezuela hasta que pueda producirse una transición política, tras la operación militar para sacar del país a Nicolás Maduro.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo Trump en una rueda de prensa, y añadió que las fuerzas estadounidenses estaban listas para llevar a cabo una segunda oleada de ataques, “mucho mayor”, si fuese necesario.

Esa transición será liderada por “un equipo” integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, en colaboración con la oposición venezolana, aseguró Trump, sin más precisiones.

Al respecto, Diego Comisso Urdaneta, un exoficial de la Armada venezolana, habló con SEMANA sobre cómo debería ser la transición de mando en Venezuela para lograr una estabilidad positiva en el país.

“Hay que restablecer el orden constitucional en institucional, la transición debe guiarse por marcos legales previamente establecidos, como por ejemplo el Estatuto que rige la Transición a la Democracia, diseñado para restablecer la vigencia de la Constitución”, dijo Comisso.

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

“Debe ser a través de un marco legal que debe incluir la juramentación formal del presidente electo Edmundo González Urrutia, de manera tal que asuma plenamente sus funciones como Presidente Constitucional”, aseveró.

Según el exmilitar, González deberá hacer la renovación institucional “designando los nuevos titulares en los poderes públicos que garanticen la imparcialidad y la designación del nuevo poder ejecutivo y vicepresidente de Venezuela”.

Donald Trump emprende una operación sin precedentes en el Caribe.
Donald Trump ordenó la captura de Maduro. Foto: Getty Images

El exoficial de fragata dijo a SEMANA que un factor crítico es el reconocimiento del nuevo gobierno por parte de los “poderes fácticos” y las fuerzas armadas que están en Venezuela.

“La transición requiere que la Fuerza Armada Nacional se someta a la autoridad civil de Edmundo González Urrutia para garantizar la estabilidad interna y el cese de la persecución política”, afirmó.

Centenares de seguidores del chavismo protestaron en Caracas por la captura del dictador, algunos con su retrato en alza, mientras sus detractores, temerosos, guardan silencio en las calles, pero explotan en redes sociales, y se siente un ambiente de incertidumbre.

Agentes vestidos de negro, con el rostro cubierto y armas largas, recorrieron nerviosos el centro de la capital venezolana, donde se ubican oficinas públicas mientras se presentan largas filas de venezolanos que buscan abastecerse como manera preventiva.

CARACAS, VENEZUELA
Un simpatizante del presidente venezolano Nicolás Maduro ondea una bandera nacional en una franja divisoria en Caracas, Venezuela, el sábado 3 de enero de 2026, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que Maduro había sido capturado y expulsado del país. Foto: AP

“Pienso que una vez allanado el camino y ya con una estabilidad de gobernabilidad y seguridad en Venezuela, se pudiera convocar a unas nuevas elecciones libres, con poderes públicos que garanticen la imparcialidad y democracia”, manifestó Comisso.

“El objetivo del estatuto de transición sería organizar comicios competitivos y transparentes en el menor tiempo posible para legitimar inicialmente todas las instituciones”, agregó.

El exmilitar señaló que “todavía faltan meses para que todo esto comience a funcionar debidamente, hay que apoyar en todo lo que sea posible al equipo de gobierno de Edmundo González y María Corina Machado”.

.
"Reconstruir una nación en ruinas, tanto desde el punto de vista económico como institucional, no será una tarea sencilla ni rápida. Pero nada será peor que lo vivido en estos 26 años de chavismo". (AP Photo/Cristian Hernandez) Foto: AP

“Esperar con paciencia que las fuerzas militares de EE. UU. y prontamente en conjunto con fuerzas militares de Venezuela, allanen por completo el camino que garantice gobernabilidad en Venezuela y seguridad a los ciudadanos”, concluyó.

