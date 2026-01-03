MUNDO

Este es el temido centro de detención donde Maduro permanecerá a la espera de un juicio: desde narcos y criminales hasta figuras mediáticas han estado allí

Algunas de las celebridades que han permanecido en esta prisión son Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell y P. Diddy.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción MUNDO
4 de enero de 2026, 1:56 a. m.
Metropolitan Detention Center será cárcel donde estará Nicolás Maduro.
Metropolitan Detention Center será cárcel donde estará Nicolás Maduro. Foto: AP/AFP

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado, 3 de enero, en suelo estadounidense y fue trasladado a Nueva York, donde será imputado formalmente por cargos de tráfico de drogas.

Maduro, extraído de Caracas junto a su esposa Cilia Flores, en medio de un bombardeo en la madrugada del sábado, aterrizó por la tarde en el aeropuerto Stewart International, al norte de Nueva York.

Así recibieron las autoridades al dictador Nicolás Maduro en Nueva York
Así recibieron las autoridades al dictador Nicolás Maduro en Nueva York Foto: Redes sociales

A Maduro se le vio rodeado de agentes del FBI mientras descendía por la escalerilla del avión del gobierno estadounidense. Fue escoltado lentamente a lo largo de la pista.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: una caravana fuertemente blindada lo llevó hasta la oficina de la DEA en Nueva York

Según informes, Maduro sería llevado al Centro de Detención Metropolitano, una cárcel federal en Brooklyn, conocida por albergar a presos famosos de alto perfil como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Luigi Mangione , Ghislaine Maxwell, P. Diddy y Sam Bankman-Fried.

Bogotá

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

Mundo

Al menos 40 muertos habría dejado ataque de EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: víctimas serían civiles y militares

Mundo

Venezuela con Maduro capturado: ¿Qué puede pasar? El excanciller Julio Londoño-Paredes explica los escenarios

Mundo

Primeras imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, tras su llegada a EE.UU.

Mundo

Importante aerolínea suspende vuelos a Venezuela tras cierre del aeropuerto de Maracaibo por captura de Nicolás Maduro

Noticias Estados Unidos

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

Mundo

La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro el día en que dijo: “No se tarde en llegar, cobardes”

Confidenciales

Nicolás Maduro y su esposa pretendieron huir a una habitación reforzada en acero; esto reveló Trump

Confidenciales

El video viral de Donald Trump donde aparece Nicolás Maduro desafiando a ir a buscarlo

Deportes

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Su construcción data de principios de los años 1990 para descongestionar otras cárceles y, tras el cierre del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en 2021, se convirtió en la principal prisión federal en Nueva York.

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro
Metropolitan Detention Center Foto: AP/AFP

El centro de detención también es conocido por su reputación temida y controvertida.

Abogados, jueces, defensores de derechos humanos y exreclusos han denunciado condiciones duras o inhumanas, que incluyen hacinamiento, violencia entre reclusos, falta de personal, repetidos confinamientos prolongados en celdas, atención médica deficiente y problemas estructurales como apagones en invierno sin calefacción.

Un infiltrado y una réplica exacta de su casa: así fue la operación para capturar a Nicolás Maduro

Algunos jueces incluso han evitado enviar presos allí por estas condiciones, de hecho es considerada un “infierno en la tierra”.

Tiene capacidad para más de 1.200 internos, con celdas pequeñas y múltiples niveles de seguridad.

Las instalaciones han albergado detenidos de alto perfil: desde narcos y líderes del crimen organizado como “El Mayo” Zambada, Caro Quintero o “La Tuta”, hasta figuras mediáticas y acusadas de delitos financieros o sexuales.

Así es el USS Iwo Jima, el buque en el que Nicolás Maduro fue resguardado para ser trasladado a EE. UU.

Previamente, Maduro fue llevado a las instalaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y luego se dirigirá a la prisión Metropolitan Detention Center, en Brooklyn.

Maduro debe comparecer en una fecha aún no precisada ante un juez de Nueva York, para responder por las acusaciones de narcotráfico y terrorismo.

Por su captura el gobierno de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares.

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro
Venezolanos llegan al Metropolitan detention center Foto: AP/AFP

Los ataques aéreos en plena madrugada duraron más de una hora y Trump dijo haberlos seguido como un “show televisivo”. Más tarde develó sus planes para el país con las mayores reservas de crudo del mundo.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”, dijo en rueda de prensa, luego de publicar una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados por gafas oscuras en el buque militar USS Iwo Jima.

Además, advirtió que si fuese necesario Estados Unidos está listo para un nuevo ataque, “mucho mayor”, e impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

Más de Mundo

César Pérez Vivas

“Viene un boom económico”: aliado de María Corina Machado en Colombia proyecta la reconstrucción de Venezuela

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro

Este es el temido centro de detención donde Maduro permanecerá a la espera de un juicio: desde narcos y criminales hasta figuras mediáticas han estado allí

Esto lo informó una fuente anónima al New York Times.

Al menos 40 muertos habría dejado ataque de EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: víctimas serían civiles y militares

Venezuela con Maduro capturado: ¿Qué puede pasar? El excanciller Julio Londoño-Paredes explica los escenarios

Venezuela con Maduro capturado: ¿Qué puede pasar? El excanciller Julio Londoño-Paredes explica los escenarios

Nicolás Maduro, llegada a Nueva York.

Primeras imágenes de Nicolás Maduro, esposado y con grilletes, tras su llegada a EE.UU.

Iberia y Avianca cancelan vuelos a Venezuela tras alerta de seguridad aérea emitida por EE. UU.

Importante aerolínea suspende vuelos a Venezuela tras cierre del aeropuerto de Maracaibo por captura de Nicolás Maduro

x

Tormenta política en Washington: arresto de Maduro genera guerra legal contra Donald Trump

Esto publicó La Casa Blanca.

La Casa Blanca publicó un video en el que le recuerdan a Nicolás Maduro el día en que dijo: “No se tarde en llegar, cobardes”

El presidente le respondió esto en un trino.

Petro le contesta al hijo de Álvaro Uribe luego de que pidiera su captura tras la caída de Maduro: “No cambiamos de patria”

Avión llegando a Nueva York con Maduro

Avión que lleva a Nicolás Maduro y su esposa aterriza en Nueva York

Noticias Destacadas