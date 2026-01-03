MUNDO

Los detalles secretos de la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro: “Se rindieron”

El presidente Trump y el jefe del estado mayor conjunto, general Dan Caine, dieron información sobre la operación.

Juan David Cardozo Maglioni

3 de enero de 2026, 5:42 p. m.
Donald Trump habló sobre la operación.
Donald Trump habló sobre la operación. Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, 3 de enero, que su país se “hará cargo” de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable de Nicolás Maduro.

“Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible”, dijo el presidente de EE. UU. en rueda de prensa.

Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las “enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo” se gastarán “miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país”.

Nicolás Maduro capturado Donald Trump
Nicolás Maduro capturado y Donald Trump. Foto: AP

“Anoche, el clima rompió lo suficiente, encogiendo un camino que solo los aviadores más hábiles del mundo podrían atravesar. Océano, montaña, techos de nubes bajas”, dijo el jefe del estado mayor conjunto, general Dani Caine, quien dirigió la operación.

“A medida que la operación se desplegó en el campo, nuestro equipo de inteligencia terrestre, proporcionó actualizaciones en tiempo real a la Fuerza de tierra, asegurando que esas fuerzas pudieran navegar de forma segura sin el riesgo necesario", dijo Caine.

Venezuela
Donald Trump da detalles de la operación desde Mar-a-Lago. Foto: AP

Para facilitar la incursión, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas. Sin embargo, “uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando”. Caine ha destacado que toda la operación, denominada Operación Resolución Absoluta, duró dos horas y 20 minutos.

Caine ha explicado en rueda de prensa desde Florida que esta primera incursión iniciada en la noche del viernes antecedió a la “fuerza de extracción” que fue la que finalmente capturó y sacó a Maduro de Venezuela. El tripulante más joven tenía 20 años y el más mayor, 49.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela.
Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Foto: AFP

En la evacuación, los militares estadounidenses tuvieron que abrir “fuego de autodefensa” frente a las acciones de fuerzas antiaéreas en tierra, según Caine. Los helicópteros llegaron al complejo de Maduro a las 2:00 a. m. horas de Caracas y el último salió de Venezuela a las 4:29 a. m. horas con destino al USS Iwo Jima.

“Maduro y su esposa, ambos imputados, se entregaron y fueron llevados bajo custodia del Departamento de Justicia con la ayuda de nuestros increíbles militares de una forma profesional y precisa, sin pérdidas de vidas de Estados Unidos y tras apresar a las personas acusadas”, ha explicado.

En total participaron 150 aparatos en todo el hemisferio americano que funcionaron basándose en “décadas de experiencia” de lucha contra el “terrorismo” en Oriente Próximo, el suroeste de Asia y en África, según Caine.

Caine dijo que las fuerzas estadounidenses llevaban meses preparando el ataque, siguiendo a Maduro “para comprender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía...”.

Nicolás Maduro es capturado
Nicolás Maduro es capturado. Foto: Truth/Donald Trump

