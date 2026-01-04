¿Quién es Alvin K. Hellerstein? El juez federal que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Alvin K. Hellerstein, juez sénior del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, será quien supervise la primera fase del proceso federal contra Nicolás Maduro, después de que el mandatario fuera llevado a territorio estadounidense para enfrentar cargos que incluyen conspiración de narcotráfico y narcoterrorismo.

Hellerstein es un magistrado con larga trayectoria en la corte federal de Manhattan. Fue nominado por el presidente Bill Clinton en mayo de 1998, confirmado por el Senado en octubre de ese mismo año y asumió el estatus de juez sénior el 30 de enero de 2011.

El juicio contra Maduro será direccionado por el juez superior del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Alvin K. Hellerstein, de 92 años. Foto: Tomada de la Fanpage David J Harris Jr

Su historial incluye litigios vinculados a los atentados del 11 de septiembre de 2001, así como pleitos por derechos de autor y procesos judiciales que involucraron a figuras de alto perfil.

En el caso del World Trade Center, Hellerstein conoció y resolvió demandas relacionadas con lesiones, fallecimientos y daños materiales derivados de los ataques, y adoptó decisiones que en su momento generaron debate entre víctimas, aseguradoras y autoridades.

Otro de los procesos relevantes en la carrera de Alvin K. Hellerstein fue el relacionado con el póster ‘Hope’ de Barack Obama, creado por el artista estadounidense Shepard Fairey. En ese caso, Fairey demandó a la agencia Associated Press para demostrar que su obra no infringía derechos de autor.

Tras varios meses en los que el artista ocultó información y documentos, Hellerstein permitió que el litigio se resolviera mediante un acuerdo extrajudicial entre las partes.

También intervino en procesos civiles relacionados con el productor de cine Harvey Weinstein. Aunque no fue el juez del juicio penal por abuso sexual, tuvo a su cargo demandas civiles y procedimientos derivados de las acusaciones que enfrentó el exmagnate de Hollywood.

Entre otros expedientes de alto perfil que han pasado por su despacho figuran casos relacionados con la empresaria Charlie Javice y el inversionista Bill Hwang, ambos vinculados a procesos por presunto fraude financiero.

En asuntos vinculados con Venezuela, el juez Hellerstein ha conocido procesos relacionados con figuras del chavismo. Uno de ellos es el del exgeneral Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, exdirector de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela, quien fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Los cargos que enfrenta Maduro, según la acusación que se conoció con la reapertura del expediente, incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de dichos artefactos.

El pliego recoge, además, acusaciones sobre el uso de recursos estatales y estructuras criminales para facilitar envíos de droga hacia Estados Unidos.