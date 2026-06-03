La jueza que ordenó a Abelardo de la Espriella retractarse elogió en redes a Iván Cepeda: “Por su inteligencia, coherencia y valentía”

En una decisión de tutela, el juzgado 129 Penal Municipal de Bogotá ordenó a Abelardo de la Espriella a retractarse y pedir disculpas por un episodio en el programa de Piso 8, grabado el pasado 12 de mayo de 2026, con la periodista Laura Rodríguez.

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En el fallo, la juez asegura que tutela “los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación, a la participación política en condiciones de dignidad y a vivir una vida libre de violencias basadas en género”.

Y, en ese marco, obliga a De la Espriella a que “dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, publique una declaración pública dirigida a la ciudadanía en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa Piso 8 analizadas en este fallo”.

La jueza le impone unas condiciones a esa retractación como “reconocer expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión”.

Juzgado le ordena a Abelardo de la Espriella retractarse por comentarios en un programa de radio

La providencia la firma la jueza Xinia Rocío Navarro Prada. En redes sociales, a la abogada le han desempolvado varios trinos de su pasado en los cuales, la funcionaria judicial expresa su admiración por Iván Cepeda Castro, el candidato que hoy compite con De la Espriella.

“Que valiente es el compañero Iván Cepeda Castro. Sus luchas políticas y personales nos enorgullecen”, asegura la jueza al compartir una entrevista del diario El Tiempo que se titulaba: “Estaba preparado para atentados violentos, no para el cáncer”.

En otro trino, la jueza invita a ver un documetal de Lisandro Duque sobre la vida de Manuel Cepeda Castro, el papá de Iván Cepeda.

“Imperdible!!! Siempre en nuestra mente estará el camarada Manuel Cepeda. Hoy su valiente hijo Iván Cepeda Castro nos llena de orgullo e inspiración. Estaré conectada al documental. Fraternal abrazo senador”, aseguró la hoy jueza.

En una tercera publicación, la doctora Navarro escribe, también con admiración: "#YoEstoyConIvanCepeda por su inteligencia, coherencia, valentía y constancia. Nadie te callará porque la verdad debe salir la luz. Es mucho el cariño y admiración que tengo. Gracias por todo lo que haces por Colombia. Digno hijo de los Compañeros Manuel Cepeda y Yira Castro".

El candidato Abelardo de la Espriella había escrito en su momento unas disculpas en sus redes sociales por cuenta de lo ocurrido en el programa.

“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes. Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.