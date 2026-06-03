¿Petro renunciará para hacer la campaña a Iván Cepeda? El presidente responde y dice que “dará batalla por la vida”

El presidente Gustavo Petro respondió a la polémica que armó en su cuenta de X luego de la primera vuelta del 31 de mayo, donde dejó en el aire la posibilidad de tomar las riendas de la campaña de Iván Cepeda.

En conversación con RTVC, el jefe de Estado descartó la posibilidad de salir de la Casa de Nariño, pero no aclaró el papel que cumplirá durante la segunda vuelta.

“¿Voy a renunciar? Obvio que no. Yo no voy a ser el jefe de una campaña electoral. Yo voy a dar la batalla por la vida, fue lo que escribí. Por la vida. Porque la vida en Colombia está hoy en peligro”, dijo el mandatario.

¿Gustavo Petro anticipó su renuncia a la Presidencia para ponerse al frente de la campaña de Iván Cepeda? Uno de sus mensajes encendió las alarmas

Su teoría es que se malinterpretó el texto que emitió en su cuenta de X, y que todo se configuraría en una mentira de los medios de comunicación.

“Que Petro se va a poner al frente de la campaña de Cepeda, de donde sale que tengo que renunciar, obviamente. Yo lo que escribí: me pongo al frente de la batalla por la vida. ¿Por qué confunden las palabras?”, comentó Gustavo Petro.

Segundos después, él aclaró lo que pretendía decir: “La batalla por la vida es más allá de una campaña electoral. La batalla por la vida es que estamos a punto de caer en un abismo de muerte y masacre”.

No obstante, Petro dijo en ese trino que “se necesitan tres millones de votos más” y que daría la batalla: “Yo necesitaba esa misma cantidad cuando saqué menos votos que Cepeda en primera vuelta y me superaban los votos mucho más que ahora de los que no me querían”.

Con todo eso, sigue la preocupación en varios sectores políticos por la abierta injerencia de Petro en la contienda electoral a favor de su candidato, Iván Cepeda, quien lleva en esta oportunidad las banderas del Pacto Histórico.

Varias denuncias han llegado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se le ponga freno al jefe de Estado en el marco de las elecciones. Sin embargo, en la Comisión, la única entidad que lo puede investigar, no avanzan los procesos.