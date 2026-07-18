Gustavo Petro exige a congresistas del Pacto revelar su voto por las mesas directivas y advierte que expulsarán a quienes “traicionen al pueblo”

Gustavo Petro, presidente de la República, le respondió en sus redes sociales a Rodrigo Lara, ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, quien aseguró que la orden del mandatario saliente a sus parlamentarios es votar por Honorio Henríquez, del Centro Democrático, a la presidencia del Senado de la República.

Según la publicación Petro, el ministro “miente” y pidió que no hable por él.

“Usted allá y sus aliados de la mafia. Mi deber hoy es resguardar los derechos de la gente. Quédese usted entretenido con su politiquería, que huele muy pero muy mal", escribió el mandatario en X.

No mienta señor Lara. Usted puede quedarse con su consciencia y explicarse a sí mismo por qué apoya a los asesinos de su padre.



Pero no hable por mi.



Usted allá y sus aliados de la mafia.



Mi deber hoy es resguardar los derechos de la gente. Quédese usted entrenido con su… https://t.co/94pxzy5SN5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 18, 2026

Y aseguró que la orden del presidente Abelardo De La Espriella a su ministro no es la mayoría parlamentaria, sino lograr tener mayorías en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Usted, Lara, no está armando una mayoría parlamentaria, la orden que usted recibió de Abelardo es formar una mayoría en la Comisión de Acusaciones con la intención de ponerme preso como hicieron con Pedro Castillo, y con Lula, y con Cristina y quieren hacer con Evo, y con Rafael", expresó.

También advirtió que dentro del Pacto Histórico se debe reglamentar una “expulsión” y una “recuperación de las curules” contra los congresistas que quieran “traicionar el voto popular por codicia”.

“Todo parlamentario del Pacto que vaya a votar por mesas directivas debe mostrar su voto en público y claramente antes de depositar el voto. La bancada expulsará, y así serán sus reglamentos, a quien traicione al pueblo y trate con fascistas", dijo.

Rodrigo Lara advirtió que Gustavo Petro destapó su candidato para la presidencia del Senado: “Aquí no nos dejamos chantajear”

Finalmente, dijo que el reglamento debe ser “aprobado y entregado a los órganos competentes” y solicitó “una bancada unida y transparente absolutamente ante el pueblo”.

“A nuestros aliados les solicito, si quieren nuestro apoyo, no tratar con fascistas que buscan nuestra prisión y asesinato y acabar con los derechos del pueblo que logramos juntos", concluyó en X.

Este lunes, 20 de julio, se llevará a cabo la instalación del nuevo Congreso, así como la elección de las mesas directivas de Senado, Cámara y comisiones constitucionales.