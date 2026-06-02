Juzgado le ordena a Abelardo de la Espriella retractarse por comentarios en un programa de radio

El candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella, fue notificado este 2 de junio del fallo que emitió el juzgado 129 de conocimiento de Bogotá y en el cual se le ordena rectificarse por los comentarios hechos en un programa de radio digital el pasado 12 de mayo.

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De la Espriella, quien ganó la primera vuelta con cerca de 10 millones 200 mil votos, hizo unos comentarios a una periodista en el programa Piso 8.

Para el juzgado, con los señalamientos hechos se presentó una vulneración a los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad y a vivir una vida libre de violencias basadas en género.

“Ordenar al señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, publique una declaración pública dirigida a la ciudadanía en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa Piso 8 ya analizadas en el fallo”, señala la decisión judicial.

“Y en la misma declaración reconozca expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar de estas obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión”, añade el juzgado.

Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas.



Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso… https://t.co/yduaAptQ0w — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 13, 2026

En este sentido, pide que el mensaje se difunda “a través de los mismos canales digitales de comunicación utilizados habitualmente por el accionado para la divulgación de contenido político y ciudadano, garantizando una visibilidad razonablemente equivalente a la que tuvieron las manifestaciones, objeto de controversia, permaneciendo visible por un término no inferior de 30 días calendario”.

En otro de los puntos del resuelve de la decisión judicial, se le hace un llamado al programa de radio en el cual se presentó el caso materia de análisis.

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“Ordenar a Edwil Jhovany Ramírez Ortega en calidad de director y productor general del programa digital Piso 8 o quien haga sus veces, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión realice la reedición técnica del contenido audiovisual correspondiente a la entrevista objeto de la presente acción de tutela, suprimiendo de manera integral el segmento audiovisual que contiene las expresiones respecto de las cuales se acreditó la vulneración de derechos fundamentales, mantiniendo inalterado el resto del contenido periodístico difundido”, señala el fallo.

“Una vez efectuada la reedición, el contenido originalmente publicado deberá ser reemplazado por la nueva versión en todas aquellas plataformas digitales administradas directamente por el medio de comunicación en las cuales continúe disponible para consulta pública”, añade.

Este fallo le fue reenviado a la Secretaría Distrital de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y la Consejería Presidencial para las Regiones “para lo de su competencia y para que, si lo estiman pertinente, adelanten acciones pedagógicas, preventivas o institucionales relacionadas con la prevención política y simbólica basada en género”.

“No lo hice de mala fe”

El pasado 13 de mayo, en su cuenta personal y verificada en la red social X, el candidato presidencial había hecho referencia a lo dicho en el programa radial.

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“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas. Cuando bromeé con la periodista Laura Rodríguez en el programa de Jhovanoty, en Piso 8, no lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”, escribió en esa oportunidad el candidato.

“Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad, mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales. Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, agregó.