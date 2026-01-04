Tecnología

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

El líder tecnológico fue una de las voces más destacadas en manifestar públicamente su apoyo a la acción del gobierno de Estados Unidos.

Gobiernos, líderes políticos, analistas y organizaciones internacionales reaccionaron ante la captura de Maduro.
Foto: Montaje de SEMANA con fotos Getty Images

El pasado sábado 3 de enero, la noticia sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa fue confirmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de su cuenta en X informó que se había llevado a cabo una operación en la que finalmente ambos fueron trasladados a Nueva York.

El hecho tuvo una gran repercusión a nivel internacional. Diversos presidentes, figuras públicas, celebridades y líderes mundiales no dudaron en pronunciarse frente a este suceso, que hoy tiene a Venezuela como uno de los principales temas de conversación en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales.

Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty
Elon Musk expresó públicamente su apoyo a la acción del gobierno estadounidense. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Uno de los apoyos más evidentes a la acción de Trump provino del magnate Elon Musk, uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico en la actualidad. Desde que se conoció la captura del exmandatario, Musk manifestó a través de X —red social de su propiedad— su respaldo tanto a los ciudadanos venezolanos como al país norteamericano.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

“¡Felicitaciones, presidente Trump! Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo”, escribió el empresario, quien a lo largo del día continuó publicando mensajes en la misma línea.

Uno de ellos estuvo relacionado con un video que se difundió en redes sociales, en el que una familia, entre lágrimas, celebraba que su hijo finalmente podría conocer su país de origen. Ante esto, Musk respondió: “La prosperidad largamente esperada está llegando para el pueblo de Venezuela”.

Foto: NurPhoto via Getty Images
La empresa Starlink anunció la prestación gratuita del servicio de internet en Venezuela hasta el 3 de febrero. Foto: NurPhoto via Getty Images

Sin embargo, una de las acciones más valoradas hasta el momento fue el anuncio de su empresa de internet satelital, Starlink, la cual informó que hasta el próximo 3 de febrero ofrecerá el servicio de manera gratuita en Venezuela, con el objetivo de garantizar la conectividad del país en medio de la coyuntura.

“En apoyo al pueblo de Venezuela”, indicó Musk.

La iniciativa fue respaldada por numerosos internautas, quienes consideran que esta medida permitirá a los venezolanos mantenerse informados en un contexto marcado por la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

