Elon Musk sigue celebrando la captura de Nicolás Maduro: importante cambio en su cuenta de X dejó en evidencia su apoyo a Trump

El mundo entero amaneció este sábado 3 de enero con la sorpresiva noticia de la captura de Nicolás Maduro, hecho que fue confirmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario aseguró: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

La información generó una fuerte conmoción y desató reacciones de todo tipo en redes sociales y plataformas digitales, no solo entre los ciudadanos venezolanos, sino también entre presentadores, figuras públicas y reconocidos empresarios del sector tecnológico. Uno de los pronunciamientos más destacados fue el del magnate Elon Musk, quien no dudó en elogiar la actuación del gobierno estadounidense.

Nicolás Maduro fue capturado por el Gobierno de Estados Unidos. Foto: Cortesía/Redes sociales/Montaje:SEMANA

Desde X, red social de su propiedad, Musk escribió: “¡Felicitaciones, presidente Trump! Esta es una victoria para el mundo y un mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo”.

Pero este no ha sido el único gesto de apoyo. A medida que han ido conociéndose más detalles del hecho, el empresario ha continuado manifestando su respaldo y orgullo hacia el Gobierno de Estados Unidos. Una de las señales más visibles fue el cambio en su foto de perfil, en la que ahora aparece la bandera del país norteamericano.

Otro aspecto relevante es que X se posicionó como una de las redes sociales más consultadas del día, impulsada por la tendencia relacionada con la captura de Maduro. Miles de usuarios acudieron a la plataforma para mantenerse informados sobre los últimos acontecimientos, convirtiéndola en una de las aplicaciones más descargadas del momento.

Elon Musk ha mostrado su apoyo tras la captura de Maduro. Foto: Bloomberg via Getty Images

En medio de este panorama, Musk publicó otro mensaje que llamó la atención: “Ahora viene la parte de descubrimiento de Fafo”.

En agosto de 2024, Maduro había solicitado el bloqueo de X durante 10 días, luego de asegurar que desde esa plataforma —propiedad de Elon Musk— se estarían coordinando alianzas en contra de su régimen.

Finalmente, tras la difusión de un video en X en el que se observa a una familia romper en llanto luego de conocerse la captura de Maduro, al expresar su esperanza de poder regresar a Venezuela, el empresario tecnológico reaccionó con un mensaje cargado de optimismo: “La prosperidad largamente esperada está llegando para el pueblo de Venezuela”.