La fuerza élite que capturó a Nicolás Maduro también estuvo tras Pablo Escobar y otros grandes capos de todo el mundo

La unidad fue creada a finales de la década de 1970.

Danna Valeria Figueroa Rueda

4 de enero de 2026, 11:34 p. m.
En el caso de Escobar, la intervención de este escuadrón fue autorizada por el entonces presidente estadounidense George H. W. Bush. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro volvió a poner los ojos del mundo sobre una unidad militar que poco se había escuchado: la Delta Force. El carácter reservado de la operación despertó preguntas sobre quiénes son estos comandos, cómo operan y qué otras misiones han realizado a lo largo de las últimas décadas.

La Delta Force, cuyo nombre oficial es 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D), es una unidad del Ejército de Estados Unidos especializada en contraterrorismo, rescate de rehenes, redadas de acción directa, recopilación de inteligencia y guerra irregular.

Fue creada a finales de la década de 1970 y, desde entonces, ha sido desplegada en operaciones que requieren altos niveles de precisión y discreción. Su entrenamiento abarca una amplia gama de habilidades especializadas, orientadas a enfrentar misiones de alta complejidad y riesgo, en coordinación con otras agencias cuando es necesario.

A lo largo de su historia, la Delta Force ha sido vinculada a varias operaciones de alto perfil. Entre las más importantes, Noticias RCN mostró una recopilación de ellas, en las que se encuentran la captura del dictador panameño Manuel Noriega y su participación en la persecución del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, fundador del cartel de Medellín.

Tras la fuga de Pablo Escobar de la cárcel de La Catedral, ubicada en Envigado, el 22 de julio de 1992, el Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a una mayor participación de sus fuerzas especiales en las labores de búsqueda.

Esa decisión, adoptada durante el mandado de George H. W. Bush, permitió el apoyo encubierto de personal militar de EE. UU. en el operativo que se desarrolló más adelante.

La operación culminó con la muerte del narcotraficante en Medellín. Las autoridades colombianas han sido señaladas como las responsables directas del operativo final.

Otro episodio ocurrió en octubre de 2019, cuando esta unidad participó en la operación que terminó con la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi, entonces líder del Estado Islámico (ISIS). El objetivo intentó huir a través de túneles, pero quedó cercado por las tropas y murió al detonar un chaleco explosivo.

Además, la Delta Force ha sido asociada con operaciones desarrolladas durante la invasión estadounidense a Irak, entre ellas el operativo que permitió la captura del entonces presidente iraquí Sadam Huseín en 2003. Se trató de una acción conjunta en la que participaron distintas fuerzas militares estadounidenses, en el marco de una operación de mayor escala.

La captura de Nicolás Maduro fue el resultado de una operación que se ejecutó con rapidez y bajo estricta reserva. Los agentes ingresaron al lugar donde se encontraba el mandatario y, en cuestión de minutos, lograron ponerlo bajo custodia junto a su esposa.

Tras la captura, Maduro y su esposa fueron trasladados en helicóptero hasta el buque estadounidense USS Iwo Jima, ubicado en el Caribe, antes de ser conducidos a instalaciones bajo custodia de Estados Unidos.

