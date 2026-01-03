Mundo

Personas cercanas a Nicolás Maduro habrían colaborado con EE. UU. para lograr su captura, tras la oferta de millonaria recompensa

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de enero de 2026, 8:09 p. m.
La operación se desarrolló en la madrugada del 3 de enero e incluyó despliegue aéreo y seguimiento de inteligencia.
La operación se desarrolló en la madrugada del 3 de enero e incluyó despliegue aéreo y seguimiento de inteligencia. Foto: Redes sociales:@realDonaldTrump/Montaje:SEMANA

La captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas constituyen un hecho histórico que ha sacudido a la región. En la madrugada de este 3 de enero, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación que incluyó ataques aéreos y la detención del presidente venezolano y su esposa, según confirmaciones del Gobierno estadounidense.

De acuerdo con el medio The New York Times, allegados al mandatario habrían colaborado con las autoridades de Estados Unidos y la recompensa de hasta 50 millones de dólares ofrecida por Washington habría sido un factor clave para localizar a Maduro antes de su captura.

“Se activa toda Venezuela”: Delcy Rodríguez habla en cadena nacional tras captura de Nicolás Maduro

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que se trató de una operación “a gran escala”, en la que se combinaron acciones militares y tareas de fuerzas del orden.

Autoridades estadounidenses indicaron que las detenciones se produjeron tras ataques nocturnos que causaron explosiones en distintos puntos de Caracas. Videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo y detonaciones en la capital venezolana durante la madrugada.

Mundo

“Se activa toda Venezuela”: Delcy Rodríguez habla en cadena nacional tras captura de Nicolás Maduro

Mundo

¿Qué es la Fuerza Delta?, el cuerpo de élite que capturó a Nicolás Maduro en Caracas

Mundo

Las dictaduras que EE. UU. logró derrotar las recuerda hoy ‘New York Times’; el diario califica a Trump de “ilegal e imprudente”

Mundo

Trump asegura que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, no será un problema: “Dispuesta a hacer lo que consideramos necesario”

Mundo

Cuando Delcy Rodríguez le propuso a Trump un “madurismo sin Maduro” que ella negó en público: ¿Lo traicionó?

Mundo

Publican fotos de Donald Trump monitoreando la captura de Maduro en vivo: “Operación Resolución Absoluta”

Mundo

Donald Trump aseguró que María Corina Machado no cuenta con “apoyo y respeto” para liderar Venezuela

Política

Donald Trump detalla la captura de Nicolás Maduro: “Asalto que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”

Mundo

Publican la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por EE. UU.

Mundo

“Al fin vamos a salir de esta pesadilla”: activista de derechos humanos en Venezuela

Según las declaraciones de Trump, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados de Venezuela en aeronaves. Sobre el mandatario pesan desde hace años procesos judiciales en Estados Unidos, entre ellos una acusación por narcotráfico, que forman parte de investigaciones abiertas con anterioridad a su captura.

“Yo siento que Petro está aculillado porque sabe lo que le corre pierna arriba”

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, según anuncios previos del Gobierno estadounidense. Y de acuerdo con eso, el diario estadounidense señala que la operación combinó inteligencia tecnológica con inteligencia humana, a partir de información suministrada por fuentes dentro del entorno del régimen.

Esa colaboración permitió a las agencias estadounidenses hacer seguimiento a los movimientos de Maduro y avanzar en la planificación de la operación que derivó en su captura.

El diario también señaló que agencias estadounidenses emplearon vigilancia aérea y una flota de drones especiales, lo que permitió monitorear en tiempo real los movimientos del mandatario en territorio venezolano.

La captura de Maduro generó reacciones inmediatas en América Latina y en distintos escenarios diplomáticos. Gobiernos aliados del régimen venezolano cuestionaron la operación y expresaron preocupación por una posible violación de la soberanía de Venezuela.

Elon Musk reaccionó a captura de Nicolás Maduro y le envió mensaje a Donald Trump: “Victoria para el mundo”

En Colombia, el presidente Gustavo Petro se pronunció tras las explosiones registradas en Caracas y pidió la convocatoria urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar la situación, mientras que otros actores políticos nacionales fijaron posiciones divergentes frente a la acción de Estados Unidos.

Más de Mundo

La operación se desarrolló en la madrugada del 3 de enero e incluyó despliegue aéreo y seguimiento de inteligencia.

Personas cercanas a Nicolás Maduro habrían colaborado con EE. UU. para lograr su captura, tras la oferta de millonaria recompensa

Donald Trump, Delcy Rodríguez

“Se activa toda Venezuela”: Delcy Rodríguez habla en cadena nacional tras captura de Nicolás Maduro

Delta Force fue la encargada de capturar a Nicolás Maduro

¿Qué es la Fuerza Delta?, el cuerpo de élite que capturó a Nicolás Maduro en Caracas

EE. UU. con terroristas

Las dictaduras que EE. UU. logró derrotar las recuerda hoy ‘New York Times’; el diario califica a Trump de “ilegal e imprudente”

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

Trump asegura que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, no será un problema: “Dispuesta a hacer lo que consideramos necesario”

Delcy Rodriguez

Cuando Delcy Rodríguez le propuso a Trump un “madurismo sin Maduro” que ella negó en público: ¿Lo traicionó?

Donald Trump hace seguimiento a la operación que dio con la captura de Maduro

Publican fotos de Donald Trump monitoreando la captura de Maduro en vivo: “Operación Resolución Absoluta”

María Corina Machado, Donald Trump

Donald Trump aseguró que María Corina Machado no cuenta con “apoyo y respeto” para liderar Venezuela

Discurso ,

Las palabras con las que Donald Trump dio la orden de ir por Nicolás Maduro y su esposa: “Lo apreciamos mucho, señor presidente”

Vista del avión de LATAM Airlines en el aeropuerto de Medellín, el 25 de febrero de 2024 en Medellín, Colombia (Foto de Patrick van Katwijk/Getty Images)

Latam anuncia la cancelación de sus vuelos a Aruba y Curazao de las próximas 48 horas por situación en Venezuela

Noticias Destacadas