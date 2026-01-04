“Deje de calumniarme señor. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”: Gustavo Petro a Donald Trump

El presidente Gustavo Petro rechazó este domingo, 4 de enero, de manera enfática los señalamientos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo habría vinculado con el narcotráfico y cuestionado su postura frente a Venezuela.
En un extenso pronunciamiento en X, Petro aseguró que en los archivos de la justicia colombiana no existen registros que relacionen ni a él, ni al dictador venezolano Nicolás Maduro, ni a la primera dama Cilia Flores, con estructuras del narcotráfico.
No es si Maduro es bueno o malo, ni siquiera si es narcotraficante, en los archivos de la justicia colombiana después de medio siglo de lidiar con las mafias más grandes de la cocaína, no aparecen los nombres de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Quienes han llegado a denunciar…— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026
En desarrollo...