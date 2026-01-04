“Deje de calumniarme señor. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano”: Gustavo Petro a Donald Trump

El presidente Gustavo Petro rechazó este domingo, 4 de enero, de manera enfática los señalamientos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo habría vinculado con el narcotráfico y cuestionado su postura frente a Venezuela.

En un extenso pronunciamiento en X, Petro aseguró que en los archivos de la justicia colombiana no existen registros que relacionen ni a él, ni al dictador venezolano Nicolás Maduro, ni a la primera dama Cilia Flores, con estructuras del narcotráfico.

En desarrollo...