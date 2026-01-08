Trump asegura que “empezará ahora a atacar por tierra” a los grupos narco tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este jueves, 8 de enero, una entrevista con la cadena Fox en la que detalló la operación militar en Venezuela perpetrada el pasado sábado, 3 de enero, y que resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El republicano sentenció que su país “empezará ahora a atacar por tierra” a los cárteles narcotraficantes", en declaraciones a Fox News.

En la misma entrevista, el periodista le preguntó sobre la posibilidad de un incremento de presupuesto a las fuerzas armadas del país: “Lo necesitamos. Tenemos el mejor equipamiento del mundo, fabricamos el mejor equipamiento del mundo, pero lo necesitamos porque hay amenazas reales ahí fuera”, aseguró el mandatario.

Al mismo tiempo, Trump fue cuestionado sobre los detalles de la captura de Maduro. “No fue una decisión difícil. Mató a mucha gente. Envió a mucha gente mala a nuestro país”, dijo.

Y especificó que, tras el derrocamiento, “vamos a trabajar con ellos”, en referencia al nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, en medio de las acciones que están llevando a cabo para la transición.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados el sábado 3 de enero del 2026. Foto: GC Images

Una de esas fue el anuncio por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de la liberación de los presos políticos que este jueves, 8 de enero, empezaron a tener efecto con las primeras salidas de las cárceles como Rocío San Miguel, Enrique Márquez y Biagio Pilieri, junto a otros cinco españoles.

En la extensa entrevista también anunció que se reunirá con la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado “la semana que viene”.

Y dio detalles sobre el manejo del petróleo: “Nosotros nos encargaremos del petróleo. Mañana me reuniré con todos los grandes ejecutivos petroleros. Van a entrar y van a reconstruir toda la infraestructura petrolera”, aseguró Trump.

María Corina Machado se reunirá con Trump en los próximos días. Foto: AFP

Una de las solicitudes que hizo el Gobierno de Trump a la administración de Rodríguez, en Venezuela, es romper los lazos con socios enemigos de EE. UU., como China, Irán, Rusia y Cuba. A este último, Trump ha prestado especial atención, pues aseguró hace días que no está seguro si la economía del país pueda resistir, debido a que sus ingresos provenían exclusivamente del mercado petrolero venezolano, por lo que sería un duro golpe para la economía cubana que Estados Unidos se apodere del recurso en la región.

“Cuba le da protección a Venezuela, y Venezuela le da dinero a Cuba a través del petróleo —y ha funcionado así por mucho tiempo— pero ya no funciona así, así que no sé qué va a hacer Cuba. Creo que Cuba va a fracasar", sostuvo Trump en su intervención de este jueves.