EE. UU. evalúa reabrir su embajada en Caracas tras la captura de Maduro y avanza en restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, según informes

La administración espera cooperación del nuevo gobierno tras el derrocamiento del líder del régimen.

Redacción Mundo
8 de enero de 2026, 2:33 a. m.
El Gobierno de Trump podría retomar actividades diplomáticas en Venezuela.
El Gobierno de Trump podría retomar actividades diplomáticas en Venezuela. Foto: Anadolu / Colaborador - Getty Images

Luego de la captura de Nicolás Maduro, por parte de las tropas estadounidenses, el país de Norte América está considerando reabrir la embajada en Caracas, la capital de Venezuela.

Funcionarios del Gobierno de Donald Trump declararon, de manera anónima, a Bloomberg, que la administración está adelantando la presencia diplomática en el país del Caribe, pidiendo al personal local que prepare la llegada de los embajadores estadounidenses.

De acuerdo con las fuentes consultadas, aún no se ha establecido una fecha exacta para la reapertura de las funciones diplomáticas.

El presidente Donald Trump habla con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington
El presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

Días atrás, periodistas le preguntaron al presidente Trump, en una rueda de prensa desde su avión Air Force One, si había alguna posibilidad de abrir de nuevo la embajada en Venezuela. “Estamos pensando en ello”, respondió el mandatario.

La medida puede ser un avance en los intentos de recuperar las alianzas con el país latinoamericano, ahora gobernado por Delcy Rodríguez. Trump dijo esta semana que no habrá elecciones presidenciales próximamente en la nación venezolana, hasta que el país se arregle para hacer una transición a la democracia.

Mientras tanto, Maduro se declaró inocente en la primera audiencia en un tribunal de Nueva York el pasado lunes, 5 de enero. Los cargos que se le atribuyen al dictador son: Conspiración para cometer narcoterrorismo y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Nicolás maduro
Nicolás Maduro fue capturado el sábado 3 de enero del 2026. Foto: GC Images

Actualmente, John McNamara —embajador de Estados Unidos en Colombia— es también el encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos en Venezuela, con sede en Bogotá.

El martes, el presidente Trump informó que Venezuela le entregará entre “30 y 50 millones de barriles de petróleo”, siguiendo con su intención de recuperar el mercado petrolero en Sudamérica, el cual había sido apoderado por el régimen desde hace más de 20 años.

Delcy Rodriguez
Delcy Rodríguez, actual presidente interina de Venezuela. Foto: VTV

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, agregó el mandatario en su mensaje de Truth Social.

A la vez, el Gobierno de Trump le solicitó a Delcy Rodríguez el acceso total a la industria petrolera; la ruptura de lazos con aliados como China, Rusia, Irán y Cuba; la cooperación en la lucha contra el narcotráfico; la expulsión del personal de seguridad del extranjero, provenientes de Cuba y otros aliados; y la transición política con unas elecciones legítimas.

