“Venezuela sigue siendo una dictadura”: Andreína Baduel, hija del general que se le rebeló a Hugo Chávez, alerta sobre torturas a presos políticos

SEMANA: El régimen anunció la liberación de los presos políticos, pero su hermano Josnars Baduel sigue en la cárcel. ¿Por qué sigue preso?

Andreína Baduel: El caso de persecución a mi familia ha sido emblemático y nos costó la vida de mi papá, quien duró más de 12 años y medio inmerso en un mundo de crueldad, sometido a tratos inhumanos y procesos judiciales amañados. La persecución comenzó con él, se extendió a distintos miembros de la familia y por eso es que hoy mi hermano está preso: Josnars Adolfo está encarcelado por ser hijo del general Baduel. Cuando a él lo detuvieron, lo teníamos en la clandestinidad porque ya nos habían alertado sobre las pretensiones del régimen de secuestrarlo.

SEMANA: Su familia ha cargado con el peso de que su papá, Raúl Baduel, hubiese sido un general importante en la historia militar de Venezuela por restablecer el orden constitucional en 2002 y luego, en 2007, defender la democracia rebelándose contra Hugo Chávez.

A.B.: Mi padre siempre actuó conforme a la Constitución. En 2002, en el ejercicio de funciones como militar activo, rescató el hilo constitucional para que volviese el orden a nuestro país; y en 2007, luego de pasar al retiro, también defendió la Constitución, la soberanía y la voluntad del pueblo: él fue uno de los defensores de la primera victoria política y electoral de la oposición. El delito de mi papá fue no prestarse a infringir la ley.

SEMANA: Los presos se cuentan por centenares, pero apenas han liberado a algunas decenas de ellos. ¿A qué se debe esa selectividad en las liberaciones? Hay madres haciendo vigilancia afuera de las cárceles esperando la salida de sus hijos.

A.B.: Esa misma pregunta nos hacemos las víctimas venezolanas. ¿Por qué siguen la burla y la mentira, y extienden el dolor de miles de familias? Nosotros no hacemos otra cosa que denunciar que el régimen continúa violando los derechos humanos y está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Las excarcelaciones han sido una realidad a cuentagotas y a discreción de ellos. El régimen usa a los presos políticos para ganar tiempo.

Andreína Baduel pide por la libertad de su hermano, encarcelado por el régimen venezolano. Foto: Suministrada a SEMANA

SEMANA: ¿Está tranquila con que figuras como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello sigan teniendo las riendas del poder en Venezuela?

A.B.: Ningún venezolano está de acuerdo con que ellos permanezcan en el poder. En julio de 2024 manifestamos, a través de las urnas, la necesidad de que se materialice un cambio político y eso no ha ocurrido hasta ahora porque ellos se robaron las elecciones y han querido tener a nuestro pueblo sumido en hambre, miseria, corrupción y en una profunda crisis humanitaria.

SEMANA: ¿Venezuela sigue estando en una dictadura, pero sin dictador?

A.B.: Sigue siendo una dictadura mientras no se rescate la institucionalidad democrática, mientras los poderes sigan secuestrados en manos de quienes ya violaron derechos humanos.

SEMANA: Se ha dicho que Edmundo González o María Corina Machado deberían tomar el poder. ¿Eso sería garantía para ustedes como sociedad civil?

A.B.: Los venezolanos hemos hecho de todo para que se respete nuestra voluntad. Nosotros ya decidimos que queríamos que se redemocratizara el país y una redemocratización tiene que pasar por respetar la voluntad del pueblo. Un punto de honor debe ser la inmediata y plena liberación de todos los presos políticos.

Andreína Baduel advirtió que el gobierno interino de Delcy Rodríguez está usando a los presos políticos. Foto: Suministrada a SEMANA

SEMANA: ¿Qué ha vivido Josnars en la cárcel?

A.B.: Nuestros presos políticos habían sido amenazados con que, si se materializaba alguna intervención, iban a arremeter en su contra; les decían que los iban a asesinar. Josnars está en una cárcel que es el centro de tortura del régimen venezolano, el Rodeo 1, en unas condiciones inhumanas, en una celda de dos por dos metros, en la que únicamente tiene una cama de cemento y una letrina. De los cinco años y ocho meses que lleva en cautiverio, pasó casi cuatro en El Helicoide, del Sebín, donde fue torturado brutalmente y hoy necesita cuatro intervenciones quirúrgicas. En el Rodeo 1 están la mayoría de los extranjeros presos y perfiles como el de mi hermano, que el régimen busca deshumanizar. Su condición de salud es delicada porque pasan los años y no recibe atención médica.

SEMANA: ¿Ha podido verlo?

A.B.: Luego de los hechos del 3 de enero hubo una suspensión general de visitas para todos los presos políticos. El fin de semana pasado se reanudaron las visitas en algunas de las cárceles. Él quisiera poder decir muchas cosas, pero no puede porque las visitas son a través de un vidrio hablando por un teléfono. Los presos políticos y los familiares somos amenazados con que, si decimos algo contrario a lo que ellos piensan, van a ser suspendidas las visitas. Él, de ánimos, está con mucha fuerza, pero físicamente está muy desgastado por las torturas y por no recibir atención médica especializada.

SEMANA: Hay quienes no alcanzan a dimensionar lo que ocurre en estas cárceles, como en la conocida como La Tumba. ¿Qué ocurre allá, qué les hacen a los opositores?

A.B.: Mi papá estuvo cinco años en La Tumba. Lo mataron porque fueron acabándolo progresivamente. Las torturas a los presos políticos varían según el centro de reclusión y las órdenes que reciban. En tortura física hay un patrón de colgarlos para propinarles golpizas, asfixiarlos, colocarles electricidad. Incluso, tenemos testimonios de presos que han sido sometidos a violencia sexual o que les han arrancado las uñas. Como parte de la tortura psicológica, les muestran fotos de los familiares, amenazándolos para intentar coaccionarlos y doblegar su voluntad. Les dicen que si no colaboran, afectarán a su familia. Es un patrón de tortura extendido de violencia institucional a la que son sometidos los disidentes porque todos los poderes del Estado forman parte de la criminalización de la disidencia.

La mujer exige la liberación de los cientos de presos políticos que permanecen tras las rejas. Foto: Suministrada a SEMANA

SEMANA. ¿Los presos políticos están siendo utilizados como moneda de cambio?

A.B.: Absolutamente. El régimen lo tiene claro. Por eso no solo tiene presos políticos venezolanos, sino también extranjeros, para utilizarlos como moneda de canje para ganar tiempo.

SEMANA: Hay opositores que están a la espera de lo que suceda en Venezuela para saber si pueden regresar. ¿La oposición, los defensores de derechos humanos y ustedes como activistas están seguros?

A.B.: Mientras tú seas disidente del régimen, nada está seguro. Yo tengo un apostamiento policial fuera de mi residencia que restringe mi movilidad y limita mi accionar en mi labor como activista. Esta persecución constante me restringe, incluso, para poder hacer cosas por él. Mientras el régimen siga al mando, en Venezuela no hay garantía de nada. En los últimos días, el terrorismo de Estado se ha afianzado; ha habido detenciones arbitrarias como mecanismo de coacción y de tortura para tener a la sociedad amenazada y amordazada.

SEMANA: ¿Qué le pide usted como activista a Estados Unidos?

A.B.: No solo a Estados Unidos, sino a los Gobiernos del mundo, les pido que tengan en cuenta la realidad tan dura que enfrentamos los venezolanos, que el régimen se ha caracterizado por mentir y que un punto de honor para no permitir que haya impunidad es que tengan en cuenta la realidad de las víctimas. Les pido que escuchen sus testimonios para no permitir que se imponga la narrativa del régimen, que se ha caracterizado por mentir, perseguir, criminalizar y torturar durante años. El llamado a la comunidad internacional es a que, en el marco de la ley y en el ejercicio de la diplomacia, se mantenga una solidaridad activa con los venezolanos y en alerta constante porque el drama para nosotros no se ha terminado. Las víctimas llevamos una semana con cientos de familiares fuera de los centros de reclusión exigiendo la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. Es nuestro acto de resiliencia.