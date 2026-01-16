MUNDO

“Seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”: María Corina Machado tras encuentro con Trump

La líder opositora dio una explosiva entrevista a Fox News tras el encuentro con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
16 de enero de 2026, 3:08 p. m.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026. Foto: AFP

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, espera ser elegida presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”, según declaró en entrevista difundida este viernes por la cadena Fox News.

“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, declaró en esta entrevista grabada tras su encuentro el jueves con el presidente Donald Trump.

La líder actual del país, Delcy Rodríguez, asumió el cargo interinamente tras la captura y salida del país del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Trump no ha insistido por ahora presionar para lograr un cambio de gobierno en el país sudamericano, y ya ha mantenido al menos una conversación telefónica con Rodríguez, con la que está dispuesto a estrechar lazos.

Mundo

Revelan el video nunca antes visto del rescate de María Corina Machado: “Estoy viva y a salvo”

Noticias Estados Unidos

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

Noticias Estados Unidos

Nueva norma sobre licencias de conducir en EE. UU. entra en vigor el 30 de enero; estos son los cambios que debe tener en cuenta

Mundo

Régimen de Venezuela libera a varios ciudadanos europeos, incluido un checo acusado de complot contra Maduro

Noticias Estados Unidos

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

Mundo

Director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Caracas

Noticias Estados Unidos

La ciudad de Florida que convirtió una avenida en símbolo del respaldo internacional a María Corina Machado

Confidenciales

Imagen: así le entregó María Corina Machado la medalla del Nobel de paz a Donald Trump

Noticias Estados Unidos

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

Mundo

María Corina Machado le entregó la medalla del Premio Nobel de Paz a Donald Trump

Preguntada sobre qué le espera a Venezuela ahora, Machado contestó: “Libertad. Y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo”.

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

La líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense, para recoger el Nobel de la Paz, decidió entregarle la medalla al presidente Trump, con una dedicatoria especial, un gesto que el mandatario calificó de “maravilloso”.

El Instituto Nobel en Oslo puntualizó, al conocer las intenciones de Machado, que el galardón es personal e intransferible.

x
El presidente Trump y María Corina Machado se reunieron en la Casa Blanca Foto: X - David Alandete

Machado dio una explicación basada en hechos históricos para justificar su decisión en la entrevista con Fox.

“Fue un momento muy emocionante. Decidí entregar la medalla al presidente en nombre del pueblo de Venezuela y le expliqué al presidente dónde hallé la inspiración”, dijo.

“Hace doscientos años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar, el Libertador de los venezolanos, una medalla con el rostro de George Washington”, el primer presidente de Estados Unidos, narró.

Delcy Rodríguez publica emotivo video que muestra a Nicolás Maduro y envía un mensaje en redes sociales: “¡Venceremos!”

El general y marqués francés Lafayette (1757-1834) intervino en la Guerra de Independencia estadounidense y luego fue uno de los protagonistas de la Revolución Francesa de 1789.

“Bolívar guardó esa medalla hasta el fin de sus días. Así que doscientos años más tarde, el pueblo de Bolívar le entrega una medalla, en este caso el Premio Nobel, al heredero de Washington”, repuso.

María Corina Machado entrando al Capitolio de los Estados Unidos.
María Corina Machado entrando al Capitolio de los Estados Unidos. Foto: AFP

Trump asegura que ha resuelto ocho conflictos en todo el mundo desde que asumió el cargo, entre ellos guerras con décadas de masacres, como la que enfrentó a Camboya y Tailandia.

Por ello ansiaba abiertamente el Premio Nobel de la Paz en 2025, que fue finalmente a parar a manos de Machado.

Con información de AFP*

Más de Mundo

María Corina Machado tras ser rescatada en Venezuela

Revelan el video nunca antes visto del rescate de María Corina Machado: “Estoy viva y a salvo”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., el 15 de enero de 2026.

“Seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela”: María Corina Machado tras encuentro con Trump

La temporada de confinamiento durante la pandemia del covid-19 obligó a empresarios y trabajadores a volcarse hacia el mundo digital para mantener el desarrollo del aparato productivo.

No se puede salir: aire contaminado en Estados Unidos podría ocasionar serios problemas de salud

A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir tradicionales en Estados Unidos dejarán de ser válidas para abordar vuelos nacionales

Nueva norma sobre licencias de conducir en EE. UU. entra en vigor el 30 de enero; estos son los cambios que debe tener en cuenta

Vista general de la Cárcel Helicoide en Caracas. El Gobierno de Venezuela otorga medidas cautelares a presos políticos que se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). 39 presos políticos y colectivos fueron liberados con medidas cautelares por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Régimen de Venezuela libera a varios ciudadanos europeos, incluido un checo acusado de complot contra Maduro

Agentes enmascarados del ICE y manifestantes se enfrentan durante las protestas.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

John Ratcliffe y Delcy Rodríguez

Director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Caracas

Un tramo de la Northwest 92nd Avenue fue renombrado por la ciudad de Doral, Florida, en honor a María Corina Machado, como gesto de respaldo a su lucha por la democracia en Venezuela.

La ciudad de Florida que convirtió una avenida en símbolo del respaldo internacional a María Corina Machado

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia reforma petrolera tras intervención de Estados Unidos en Venezuela

Banderas de Colombia y Estados Unidos

¿Ciudadanos colombianos afectados? Este es el impacto de la congelación de visas de Estados Unidos

Noticias Destacadas