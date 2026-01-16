MUNDO

Delcy Rodríguez publica emotivo video que muestra a Nicolás Maduro y envía un mensaje en redes sociales: “¡Venceremos!”

El video fue publicado en la cuenta oficial de X de la presidenta interina y fue acompañado de un emotivo mensaje.

Juan David Cardozo Maglioni

Juan David Cardozo Maglioni

16 de enero de 2026, 11:50 a. m.
El video fue publicado por Rodríguez en redes sociales
Foto: X/@delcyrodriguezv

13 días después de la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó un emotivo video en sus redes sociales en el que se le escucha la voz de Nicolás Maduro con imágenes de fondo que muestra sus apariciones en público mientras estaba en el poder.

La publicación del video llega un día después de que Rodríguez dijera no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas con el fin de capturar a Maduro y a su esposa Cilia Flores.

“Hoy, en voz de nuestro pueblo y en lealtad absoluta a la Patria y a nuestros libertadores, reafirmamos nuestro compromiso con Venezuela y con el Pdte. Nicolás Maduro: ¡Leales siempre! ¡Venceremos!”, dice el texto publicado por Delcy Rodríguez, el cual fue acompañado por el video de un minuto y medio publicado en la red social.

En el video se puede escuchar en voz en off a Nicolás Maduro mientras se muestran imágenes de Venezuela y sus monumentos: “Hoy dedico al naciente y fulgurante poder nacional de Venezuela, a Dios, el único, al justo, al poderoso e inmortal, seré siempre leal”, dice.

“A mi familia que son todos ustedes, seré leal siempre, a nuestro pueblo amado, a cada mujer que abrazo y veos sus ojos, a cada hombre a cada niño, a cada joven, a cada trabajador, a cada soldado, a cada científico, a ustedes, les seré siempre leal”, se oye la voz de Maduro en el video.

“A cada centímetro de suelo de esta sagrada nación seremos leales, seremos leales, nosotros siempre, venceremos”, concluye.

Nicolás Maduro y Cilia Flores en el video publicado por Delcy Rodríguez
Foto: X/@delcyrodriguezv

Delcy Rodríguez publicó el video un día después de que presentara el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.

Diosdado Cabello no suelta a Gustavo Petro: estas son todas las veces que ha arremetido contra el presidente

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, dijo Rodríguez.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, añadió. “Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo; y con los Estados Unidos también”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), habla junto al presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una manifestación en Caracas el 4 de julio de 2024
Foto: AFP

El interinato de Rodríguez se extiende hasta por seis meses, cuando tocará determinar la ausencia total de Maduro y llamar a elecciones.

Rodríguez insistió en defender que el gobernante izquierdista está aún al frente del gobierno.

