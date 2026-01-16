Mundo

Diosdado Cabello no suelta a Gustavo Petro: estas son todas las veces que ha arremetido contra el presidente

Gustavo Petro busca mediar en la transición de Venezuela, pero Diosdado Cabello se convirtió en una de sus pesadillas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

16 de enero de 2026, 10:43 a. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela.

El ministro de Interior y Justicia del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, es uno de los más “poderosos” del chavismo; miles le temen, mientras que Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por su captura.

Después de la captura de Nicolás Maduro durante un bombardeo militar estadounidense en Caracas, las miradas pasan al poderoso dirigente, considerado el número dos del chavismo.

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Pese a que el presidente Gustavo Petro ha tenido gran acercamiento con el gobierno de Venezuela, especialmente con Maduro, el ministro del Interior ha criticado en varias oportunidades al mandatario de los colombianos.

De izquierda a derecha: Diosdado Cabello y Gustavo Petro.
Diosdado Cabello y Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de prueba. Salió a decir unas barbaridades”, dijo Cabello el pasado 13 de enero frente a los comentarios de Petro sobre las causas del incendio ocurrido la madrugada del 24 de diciembre de 2025 en una fábrica ubicada en el estado Zulia en Venezuela.

Sin embargo, esa no es la única vez que el ministro venezolano ha atacado a Petro, casi siempre lo hace en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Financiamos en sus elecciones y no nos están ayudando; México es uno, y Colombia también; todos caeremos”, detalló Cabello en otro momento frente a la tensión que había desde el año pasado entre Venezuela y Estados Unidos antes de la captura de Maduro.

Desde su popular programa en la televisión estatal, que se extiende por horas, Cabello entretiene a la audiencia con su humor oscuro y, entre otras cosas, lanza ácidos pronunciamientos.

Mis días puede que estén contados, pero algo sí les digo: a todos esos gobernantes que yo ayudé con financiamiento, tengo una lista. Y México, Colombia y España tienen historia conmigo, tengo pruebas”, agregó.

Diosdado Cabello, Gustavo Petro y Donald Trump
Diosdado Cabello, Gustavo Petro y Donald Trump.

Cabello se ha atrincherado en Venezuela acosado por sanciones económicas y la recompensa de Estados Unidos, que lo acusa, al igual que a Maduro, de narcotráfico y terrorismo, parece ponerlo a temblar.

“Yo no soy un soplón, pero al ver que todos los países que ayudamos, como México y su presidenta que está como muy calladita, ¿verdad?, y Colombia con el cara de tonto de Petro no quiere ayudar, y lo mucho que les ayudamos en sus elecciones”, mencionó el ministro.

*Con información de AFP

Noticias Destacadas