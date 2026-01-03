Confidenciales

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

El mandatario se pronunció en su cuenta de X.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 2:57 p. m.
Gustavo Petro y Diosdado Cabello.
Gustavo Petro y Diosdado Cabello. Foto: Montaje Semana

Diosdado Cabello, ministro Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, apareció a primeras horas de este sábado, 3 de enero, con un chaleco antibalas, en el centro de Caracas, y realizó un breve pronunciamiento, después de que Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro, luego de varias acciones militares desplegadas durante la madrugada.

“Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo”, dijo.

“Estamos desplegados. Llamamos a la calma. Confíen en nosotros para atravesar esta situación. Venezuela sabe que han sido agredidos, nuestro pueblo sabe qué tiene que hacer, tenemos 28 semanas que concretaron un ataque contra un pueblo que dormía, cobardemente”, subrayó en su pronunciamiento ante las cámaras de medios oficialistas.

En medio de la intervención llamó la atención que Cabello en su chaleco tenía la misma bandera roja, blanca y negra que ha usado en varios discursos el presidente Gustavo Petro.

Confidenciales

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

Confidenciales

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Confidenciales

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

Confidenciales

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

Confidenciales

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

Confidenciales

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

Confidenciales

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

Mundo

Diosdado Cabello apareció con chaleco antibalas y la misma bandera que ha usado Gustavo Petro en sus discursos. ¿Qué significa?

Mundo

Diosdado Cabello aparece con chaleco antibalas tras la captura de Maduro: “Ataque terrorista contra nuestro pueblo”

Mundo

“Va a desaparecer”: Diosdado Cabello se enfrenta a Donald Trump en pleno evento público y amenazó a EE. UU.

La candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció al respecto y señaló: “Diosdado Cabello en representación de la fracasada dictadura, lleva los mismos símbolos que promueve Petro”.

En respuesta a la candidata presidencial, el mandatario aseguró que esta es la bandera del libertador Simón Bolívar.

“Es la bandera de Bolívar, igual que se parecen las banderas tricolor de nuestros países que Bolívar trajo desde Haití para libertar cinco repúblicas”, señaló en su mensaje en el que compartió una definición sobre el emblema, realizada por la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Más de Confidenciales

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Senador Bernie Moreno, presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Juan Manuel Santos

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y se refirió al presidente Gustavo Petro.

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

.

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro.

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

Sergio Fajardo con María Angela Holguín su pareja

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

Uribe advirtió sobre posibles despidos, mayor inflación y presión sobre empresas pequeñas y medianas.

Álvaro Uribe advierte “daños ciertos” a trabajadores por caída de inversión y empleo tras incremento del salario mínimo

Noticias Destacadas