Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Diosdado Cabello, ministro Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, apareció a primeras horas de este sábado, 3 de enero, con un chaleco antibalas, en el centro de Caracas, y realizó un breve pronunciamiento, después de que Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro, luego de varias acciones militares desplegadas durante la madrugada.

“Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo”, dijo.

“Estamos desplegados. Llamamos a la calma. Confíen en nosotros para atravesar esta situación. Venezuela sabe que han sido agredidos, nuestro pueblo sabe qué tiene que hacer, tenemos 28 semanas que concretaron un ataque contra un pueblo que dormía, cobardemente”, subrayó en su pronunciamiento ante las cámaras de medios oficialistas.

En medio de la intervención llamó la atención que Cabello en su chaleco tenía la misma bandera roja, blanca y negra que ha usado en varios discursos el presidente Gustavo Petro.

La candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció al respecto y señaló: “Diosdado Cabello en representación de la fracasada dictadura, lleva los mismos símbolos que promueve Petro”.

En respuesta a la candidata presidencial, el mandatario aseguró que esta es la bandera del libertador Simón Bolívar.

“Es la bandera de Bolívar, igual que se parecen las banderas tricolor de nuestros países que Bolívar trajo desde Haití para libertar cinco repúblicas”, señaló en su mensaje en el que compartió una definición sobre el emblema, realizada por la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.