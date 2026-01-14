Delcy Rodríguez asegura que “se abre a un nuevo momento político” en Venezuela y anuncia más excarcelaciones

La presidenta interina de Venezuela anunció el miércoles un “nuevo momento” en el país, a medida que avanzan las excarcelaciones de presos políticos que prometió bajo presión de Estados Unidos. El proceso de liberaciones fue anunciado el jueves pasado, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro durante un bombardeo de Estado Unidos el 3 de enero.

Las últimas liberaciones incluyen al reconocido activista opositor Roland Carreño, periodista de profesión, y se suman a la de ciudadanos estadounidenses anunciada la víspera por el Departamento de Estado en Washington.

El sindicato de la prensa reportó 18 liberaciones, entre reporteros, camarógrafos, asistentes y miembros de equipos de prensa dentro de la oposición. Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina luego que Maduro y su esposa fueron detenidos y enviados a Estados Unidos para encarar un juicio por narcotráfico.

“El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, dijo Rodríguez en una corta declaración a periodistas en el palacio presidencial de Miraflores. No aceptó preguntas.

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro. Foto: Getty Images / AP

Rodríguez dijo que el gobierno ha excarcelado a 406 presos políticos desde diciembre, en un proceso que aseguró se inició con Maduro. Su gobierno informó que esta semana salieron de prisión 116 detenidos. La ONG Foro Penal reportó 72 excarcelaciones desde el anuncio del 8 de enero. Esta organización y otras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.000 presos políticos.

Las autoridades evitan liberaciones directamente en los penales, donde decenas de familiares se agolparon con la esperanza de ver a sus seres queridos fuera de los calabozos. Los detenidos son trasladados desde los centros de reclusión a otros lugares para su liberación, lejos de los lentes de la prensa.

Carreño fue liberado, por ejemplo, en un centro comercial. “Con las emociones encontradas, pero bueno, finalmente en libertad y en espera de los acontecimientos futuros, que no tienen que ser otros sino del encuentro, de la paz, de la reconciliación”, dijo Carreño en un video de Luis López, otro periodista liberado, difundido por la prensa local.

“Aún queda mucha gente todavía metida en las cárceles y esperemos que se vayan liberando paulatinamente hasta que no quede ningún preso”, añadió. “No es bueno ni es sano para un país tener presos políticos”.

Activistas y familiares de presos lanzan globos para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela. Foto: AP

Carreño estuvo entre las más de 2.000 personas que terminaron presas tras las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024. Integraba el partido Voluntad Popular (VP) y fue un cercano colaborador del antiguo jefe opositor, Juan Guaidó. Antes se desempeñó como comentarista en un programa de opinión del canal de noticias Globovisión.

Estaba recluido en el Rodeo I, en las afueras de Caracas, adonde decenas de familiares aguardan por la liberación de sus presos en un campamento improvisado instalado frente a la prisión. Carreño precisó que fue informado de su excarcelación de madrugada.

Estuvo previamente en prisión entre 2020 y 2023 acusado de “terrorismo”. Y fue excarcelado en medio de negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos camino a las elecciones presidenciales.

El caso de Carreño, en su momento, fue cuestionado por una misión de expertos de Naciones Unidas, organismo que denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela en la represión de protestas.

