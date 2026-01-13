Régimen venezolano planea enviar a un funcionario a EE. UU. el mismo día de la visita de María Corina Machado

La presidenta interina de Venezuela planearía enviar a un exembajador venezolano a reunirse con funcionarios estadounidenses el mismo día en el que la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reuniría con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata de Félix Plasencia, un diplomático y político venezolano con una larga trayectoria en el servicio exterior y en la administración pública de Venezuela. Plasencia fue viceministro en varias áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo Asia, Medio Oriente y Oceanía, y temas multilaterales.

Según Bloomberg, el embajador, actual jefe de misión de la embajada de Venezuela en el Reino Unido, planea visitar el jueves la ciudad de Washington a petición de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, según personas familiarizadas con los planes. Solicitaron no ser identificadas debido a que se trata de deliberaciones privadas.

Félix Plasencia, fue aprobado, hace algunos años, como nuevo embajador de Venezuela en Colombia. Foto: Félix Plasencia en Twitter

El presidente Donald Trump anunció una reunión con la líder opositora María Corina Machado para este jueves, 15 de enero, en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela bajo la presión estadounidense.

Estados Unidos impuso la agenda desde que depuso a Nicolás Maduro en un bombardeo a Caracas el 3 de enero.

María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

La reanudación de relaciones está sobre la mesa, al tiempo que Delcy Rodríguez suscribió acuerdos petroleros y accedió a la liberación de un “número importante” de presos políticos: el Gobierno informó el lunes la liberación de 116 de unos 800 detenidos en un proceso lento y agónico para los familiares.

Trump, que asegura estar a cargo del país, dijo sentirse satisfecho con la sucesora de Maduro y dejó ver su intención de reunirse con ella.

La líder opositora María Corina Machado espera pronto volver a Caracas. Foto: AP

De momento, el único encuentro agendado es con la opositora Machado, quien incluso le ofreció al mandatario su premio Nobel de la Paz.

Trump se mostró reticente a incluirla en una eventual transición política en Venezuela, pese a apoyar su reclamo de fraude en las presidenciales pasadas. El republicano dijo incluso que “no goza de apoyo ni de respeto en su país”.

Machado fue recibida el lunes por el papa León XIV en el Vaticano. “Está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, le dijo al pontífice, según un comunicado de la oposición.

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero. Foto: Vaticano

“Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, afirmó.

Con información de AFP*