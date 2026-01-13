MUNDO

Régimen venezolano planea enviar a un funcionario a EE. UU. el mismo día de la visita de María Corina Machado

Bloomberg reveló lo que sería la estrategia de Delcy Rodríguez para adelantarse al encuentro entre Donald Trump y la líder opositora.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 1:02 a. m.
María Corina Machado y Donald Trump.
María Corina Machado y Donald Trump. Foto: AFP

La presidenta interina de Venezuela planearía enviar a un exembajador venezolano a reunirse con funcionarios estadounidenses el mismo día en el que la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reuniría con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata de Félix Plasencia, un diplomático y político venezolano con una larga trayectoria en el servicio exterior y en la administración pública de Venezuela. Plasencia fue viceministro en varias áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo Asia, Medio Oriente y Oceanía, y temas multilaterales.

Según Bloomberg, el embajador, actual jefe de misión de la embajada de Venezuela en el Reino Unido, planea visitar el jueves la ciudad de Washington a petición de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, según personas familiarizadas con los planes. Solicitaron no ser identificadas debido a que se trata de deliberaciones privadas.

Félix Plasencia, aprobado como nuevo embajador de Venezuela en Colombia.
Félix Plasencia, fue aprobado, hace algunos años, como nuevo embajador de Venezuela en Colombia. Foto: Félix Plasencia en Twitter

El presidente Donald Trump anunció una reunión con la líder opositora María Corina Machado para este jueves, 15 de enero, en Washington, en tanto avanzan las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela bajo la presión estadounidense.

Noticias Estados Unidos

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

Deportes

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

Mundo

Departamento de Estado informa que Venezuela empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses

Noticias Estados Unidos

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

Confidenciales

Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

Noticias Estados Unidos

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

Noticias Estados Unidos

Muere Claudette Colvin: esta es la historia de la afroamericana que en 1955 no le cedió el asiento a una mujer blanca

Política

Juan Manuel Santos se separa de la Presidencia de Delcy Rodríguez por “ilegítima” y pide elecciones o respetar triunfo de Edmundo González

Mundo

Denuncian que régimen de Venezuela está incumpliendo y mintiendo sobre liberaciones de presos políticos

Mundo

Delcy Rodríguez responde duramente a Donald Trump tras “declararse” presidente interino de Venezuela

Estados Unidos impuso la agenda desde que depuso a Nicolás Maduro en un bombardeo a Caracas el 3 de enero.

María Corina Machado le pidió al Papa “interceder” por los presos políticos en Venezuela

La reanudación de relaciones está sobre la mesa, al tiempo que Delcy Rodríguez suscribió acuerdos petroleros y accedió a la liberación de un “número importante” de presos políticos: el Gobierno informó el lunes la liberación de 116 de unos 800 detenidos en un proceso lento y agónico para los familiares.

Trump, que asegura estar a cargo del país, dijo sentirse satisfecho con la sucesora de Maduro y dejó ver su intención de reunirse con ella.

La líder opositora María Corina Machado sostiene la bandera venezolana frente a la Fiscalía General. En la imagen también aparecen el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro.
La líder opositora María Corina Machado espera pronto volver a Caracas. Foto: AP

De momento, el único encuentro agendado es con la opositora Machado, quien incluso le ofreció al mandatario su premio Nobel de la Paz.

Trump se mostró reticente a incluirla en una eventual transición política en Venezuela, pese a apoyar su reclamo de fraude en las presidenciales pasadas. El republicano dijo incluso que “no goza de apoyo ni de respeto en su país”.

Machado fue recibida el lunes por el papa León XIV en el Vaticano. “Está más cerca la derrota del mal” en Venezuela, le dijo al pontífice, según un comunicado de la oposición.

La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero.
La líder opositora venezolana María Corina Machado sostuvo un encuentro con el papa León XIV este lunes, 12 de enero. Foto: Vaticano

“Le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”, afirmó.

Con información de AFP*

Más de Mundo

Donald Trump, dolar reserva Federal

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

NEW YORK, NEW YORK - MAY 21: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers is congratulated by his teammates after scoring a game-tying basket against the New York Knicks as time expires in the fourth quarter in Game One of the Eastern Conference Finals of the 2025 NBA Playoffs at Madison Square Garden on May 21, 2025 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

EE.UU. confiscó un avión de propiedad de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Departamento de Estado informa que Venezuela empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses

x

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

x

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

x

Muere Claudette Colvin: esta es la historia de la afroamericana que en 1955 no le cedió el asiento a una mujer blanca

María Corina Machado, Donald Trump

Régimen venezolano planea enviar a un funcionario a EE. UU. el mismo día de la visita de María Corina Machado

x

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Foto de referencia de documentos aprobados para obtener la visa estadounidense

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

Noticias Destacadas