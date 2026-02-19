Finanzas

El dólar en diciembre de 2026, ¿estará barato o caro? Esto dicen expertos

Si usted está entre quienes buscan aprovechar la “bonanza” del dólar para viajar o invertir, apresúrese. Podría pasar la oportunidad.

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 1:04 p. m.
Precio del dólar.
Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Después de un lapso en el que el dólar ha estado en niveles por debajo de los $3.700, estaríamos próximos a ver la divisa a unos precios mayores, por lo cual, si se busca viajar a países en los que predomina esa moneda o se busca hacer alguna inversión, previendo que en el mediano y largo plazo estará más caro, es el momento para adquirirla.

La volatilidad ha rondado la moneda estadounidense en este jueves 19 de febrero, cuando cotiza al alza. De una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.669,21, saltó a $3.694,9, ganando así un 0,74 %. Inclusive, en el precio máximo registrado ha llegado a estar por encima de los $3.707, según la Bolsa de Valores de Colombia.

El país recibe por remesas más de US$13.000 millones anuales.
Dólar Foto: El País

¿Cuál será la tendencia?

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la BVC, en enero, la tasa de cambio cerró en $3.661, lo que implicó una apreciación mensual de 1,2 %.

El valor máximo del mes lo alcanzó la divisa el 5 de enero, cuando llegó a $3.791, y su valor mínimo el 23 de enero, $3.630, señala el documento.

“El dato observado fue $43 menor al esperado en la encuesta de enero ($3.704)”.

Febrero y otros meses

Para febrero de 2026, los participantes en la encuesta de Fedesarrollo consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.643 y $3.680.

El precio promedio que registrará la moneda estadounidense será de $3.670.

Eso sí, para diciembre de 2026, ya el panorama será distinto. Otras podrían ser las circunstancias, pero lo que sí es claro es que habrá otro gobierno, lo que indica que bajará la incertidumbre alrededor de quién gobernará en Colombia en los próximos cuatro años.

aranceles EEUU Dólar
aranceles EEUU Dólar Foto: Adobe Stock

Por lo tanto, teniendo en cuenta que uno de los temas que por ahora le pegan al dólar, además de variables externas como las decisiones de la FED, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.800, lo que representa una reducción frente al pronóstico del mes anterior, que era de $3.830.

Dólar en Colombia

