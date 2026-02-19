Dólar cerró caro en Colombia: precio oficial del 19 de febrero

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo cual perjudicó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 19 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.698, lo que significó un incremento de $29 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.669.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $4, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.694.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.707, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.686. El promedio cotizado se encuentra en $3.695.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,679 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 773,57.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,16 %, llegando a las 97,775 unidades.

Fuerte e inesperada caída de las reservas comerciales de petróleo de EE. UU.

Las reservas comerciales de petróleo registraron una marcada caída la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas este jueves por la Agencia de Información Energética estadounidense (EIA), a contracorriente de las expectativas del mercado.

Durante el período de siete días terminado el 13 de febrero, retrocedieron en 9 millones de barriles, mientras que los analistas preveían, por el contrario, un aumento de alrededor de 1,6 millones de barriles, según la mediana de un consenso elaborado por la agencia Bloomberg.

En total, y excluyendo la reserva estratégica, los inventarios se situaron en 419,8 millones de barriles, su nivel más bajo desde principios de enero.

La reserva estratégica siguió aumentando, hasta alcanzar 415,4 millones de barriles, su nivel más alto desde septiembre de 2022.

Esta caída de los inventarios se atribuye principalmente a un ajuste estadístico, ya que la EIA corrige cada semana los datos de los períodos anteriores.

En esta ocasión, la agencia restó aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios a los volúmenes llegados al mercado estadounidense.

Otro factor explicativo es que las importaciones estadounidenses disminuyeron ligeramente (en un 4,12 % con respecto al período anterior), mientras que las exportaciones avanzaron con fuerza, en un 22,76 %.

En total, esto representa un retroceso de las importaciones netas de alrededor de un millón de barriles diarios.

La publicación del informe dio un ligero impulso a los precios del crudo.

Hacia las 17:30 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subía un 2,39 %, hasta los 66,75 dólares, tras haber alcanzado los 66,88 dólares, su nivel más alto desde agosto pasado.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en marzo, ganaba un 2,20 %, hasta 71,90 dólares.