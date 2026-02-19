Divisas

Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

Esta es la cotización de la moneda en el mercado cambiario.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 7:20 a. m.
Este es el precio del dólar en casas de cambio.
Este es el precio del dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

El dólar americano ha registrado un comportamiento atractivo e interesante en Colombia durante los últimos meses, dado que su variación se ha impulsado a la baja y esto ha provocado que muchos se lancen a comprar una mayor cantidad de divisas, para aprovechar luego un eventual repunte y con ello una mayor rentabilidad a la hora de venderlas nuevamente.

La moneda ha registrado mínimos de $3.590, que no se veían desde el 2021 y que han provocado también que los productos importados registren valores menores. Sin embargo, también ha producido un efecto poco favorable en exportadores, que ven menos ganancias por sus productos comerciados en el exterior.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Las casas de cambio son uno de los actores más importantes en el mercado, dado que permiten la adquisición de estas monedas sin trámites engorrosos o sin requerir un gran número de documentos. Aquí le contamos cuál ha sido la fluctuación en dicho mercado durante la jornada de este jueves.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve el 19 de febrero

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este jueves, 19 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.543 y de venta de $3.663. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea ver la información desagregada, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios del dólar en las distintas ciudades del país. Allí aparecen precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6053,69388
Cali3,5653,710145
Cartagena3,4503,650200
Cúcuta3,6003,64040
Medellín3,4753,628153
Pereira3,6103,69080
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
De otro lado, si lo que desea evaluar es el comportamiento que ha tenido el dólar con respecto a los últimos días, tenga en cuenta este histórico de precio de la última semana, acompañado de precios de compra, venta y spread.

FechaCompraVentaTRM
miércoles 18 de febrero de 20263543.13663.453664.26
martes 17 de febrero de 20263542.763663.793652.89
lunes 16 de febrero de 20263544.833671.553652.89
domingo 15 de febrero de 20263557.593682.413652.89
sábado 14 de febrero de 20263558.283683.973652.89
viernes 13 de febrero de 20263560.343685.693665.78
jueves 12 de febrero de 20263561.033688.793671.01
Finalmente, si lo que desea revisar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6003,67070
Cambios AG3,6003,700100
Cambios Kapital3,6003,64040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6003,65050
El Condor Cambios3,5203,670150

Es importante que sepa que las casas de cambio son establecimientos que fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no están obligadas a fijarla con un precio oficial o a partir del concepto de alguna entidad gubernamental.

Volatilidad dólar
Normalmente, las casas de cambio revisan factores como los precios de sus competidores, precios en bancos, la TRM y también las variaciones en el mercado spot de la BVC.

