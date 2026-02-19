Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

El dólar americano ha registrado un comportamiento atractivo e interesante en Colombia durante los últimos meses, dado que su variación se ha impulsado a la baja y esto ha provocado que muchos se lancen a comprar una mayor cantidad de divisas, para aprovechar luego un eventual repunte y con ello una mayor rentabilidad a la hora de venderlas nuevamente.
La moneda ha registrado mínimos de $3.590, que no se veían desde el 2021 y que han provocado también que los productos importados registren valores menores. Sin embargo, también ha producido un efecto poco favorable en exportadores, que ven menos ganancias por sus productos comerciados en el exterior.
Las casas de cambio son uno de los actores más importantes en el mercado, dado que permiten la adquisición de estas monedas sin trámites engorrosos o sin requerir un gran número de documentos. Aquí le contamos cuál ha sido la fluctuación en dicho mercado durante la jornada de este jueves.
Precio del dólar en Colombia: así se mueve el 19 de febrero
Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este jueves, 19 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.543 y de venta de $3.663. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si usted desea ver la información desagregada, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios del dólar en las distintas ciudades del país. Allí aparecen precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,605
|3,693
|88
|Cali
|3,565
|3,710
|145
|Cartagena
|3,450
|3,650
|200
|Cúcuta
|3,600
|3,640
|40
|Medellín
|3,475
|3,628
|153
|Pereira
|3,610
|3,690
|80
De otro lado, si lo que desea evaluar es el comportamiento que ha tenido el dólar con respecto a los últimos días, tenga en cuenta este histórico de precio de la última semana, acompañado de precios de compra, venta y spread.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|miércoles 18 de febrero de 2026
|3543.1
|3663.45
|3664.26
|martes 17 de febrero de 2026
|3542.76
|3663.79
|3652.89
|lunes 16 de febrero de 2026
|3544.83
|3671.55
|3652.89
|domingo 15 de febrero de 2026
|3557.59
|3682.41
|3652.89
|sábado 14 de febrero de 2026
|3558.28
|3683.97
|3652.89
|viernes 13 de febrero de 2026
|3560.34
|3685.69
|3665.78
|jueves 12 de febrero de 2026
|3561.03
|3688.79
|3671.01
Finalmente, si lo que desea revisar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,620
|3,750
|130
|Amerikan Cash
|3,600
|3,670
|70
|Cambios AG
|3,600
|3,700
|100
|Cambios Kapital
|3,600
|3,640
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,650
|50
|El Condor Cambios
|3,520
|3,670
|150
Es importante que sepa que las casas de cambio son establecimientos que fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no están obligadas a fijarla con un precio oficial o a partir del concepto de alguna entidad gubernamental.
Normalmente, las casas de cambio revisan factores como los precios de sus competidores, precios en bancos, la TRM y también las variaciones en el mercado spot de la BVC.