Dólar en casas de cambio para este 19 de febrero: así se mueve la moneda

El dólar americano ha registrado un comportamiento atractivo e interesante en Colombia durante los últimos meses, dado que su variación se ha impulsado a la baja y esto ha provocado que muchos se lancen a comprar una mayor cantidad de divisas, para aprovechar luego un eventual repunte y con ello una mayor rentabilidad a la hora de venderlas nuevamente.

La moneda ha registrado mínimos de $3.590, que no se veían desde el 2021 y que han provocado también que los productos importados registren valores menores. Sin embargo, también ha producido un efecto poco favorable en exportadores, que ven menos ganancias por sus productos comerciados en el exterior.

Este es el precio del dólar en casas de cambio. Foto: Banco Unión

Las casas de cambio son uno de los actores más importantes en el mercado, dado que permiten la adquisición de estas monedas sin trámites engorrosos o sin requerir un gran número de documentos. Aquí le contamos cuál ha sido la fluctuación en dicho mercado durante la jornada de este jueves.

Precio del dólar en Colombia: así se mueve el 19 de febrero

Tenga en cuenta este análisis del mercado cambiario para este jueves, 19 de febrero. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.543 y de venta de $3.663. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea ver la información desagregada, tenga en cuenta la siguiente tabla con los precios del dólar en las distintas ciudades del país. Allí aparecen precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,605 3,693 88 Cali 3,565 3,710 145 Cartagena 3,450 3,650 200 Cúcuta 3,600 3,640 40 Medellín 3,475 3,628 153 Pereira 3,610 3,690 80

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

De otro lado, si lo que desea evaluar es el comportamiento que ha tenido el dólar con respecto a los últimos días, tenga en cuenta este histórico de precio de la última semana, acompañado de precios de compra, venta y spread.

Fecha Compra Venta TRM miércoles 18 de febrero de 2026 3543.1 3663.45 3664.26 martes 17 de febrero de 2026 3542.76 3663.79 3652.89 lunes 16 de febrero de 2026 3544.83 3671.55 3652.89 domingo 15 de febrero de 2026 3557.59 3682.41 3652.89 sábado 14 de febrero de 2026 3558.28 3683.97 3652.89 viernes 13 de febrero de 2026 3560.34 3685.69 3665.78 jueves 12 de febrero de 2026 3561.03 3688.79 3671.01

Finalmente, si lo que desea revisar es el valor del dólar en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,600 3,670 70 Cambios AG 3,600 3,700 100 Cambios Kapital 3,600 3,640 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,650 50 El Condor Cambios 3,520 3,670 150

Es importante que sepa que las casas de cambio son establecimientos que fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no están obligadas a fijarla con un precio oficial o a partir del concepto de alguna entidad gubernamental.

Este es el precio del dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Normalmente, las casas de cambio revisan factores como los precios de sus competidores, precios en bancos, la TRM y también las variaciones en el mercado spot de la BVC.