José Manuel Restrepo aseguró que, junto con Abelardo de la Espriella, llevarán al país “al lugar de grandeza que se merece”

El exministro José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, sigue su correría por diferentes regiones del país, en medio de la agitada campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollará el próximo domingo, 21 de junio.

Como lo prometió en sus redes, José Manuel Restrepo visitó la Basílica del Voto Nacional y se encomendó al Sagrado Corazón

Este domingo, 14 de junio, Restrepo publicó un nuevo video en sus redes sociales, desde donde invitó a los colombianos a que en esta última semana, previa a la jornada electoral, se ponga en oración al país.

“Faltan 7 días para la Colombia Milagro. Hoy ponemos en oración nuestra patria, una que me duele como a ustedes, y que junto al Tigre vamos a recuperar y llevar al lugar de grandeza que se merece”, señaló el exministro.

En el video que acompaña el mensaje se observa un corto diálogo con una ciudadano en la calle, quien le da un mensaje de apoyo de cara a la recta final de las elecciones presidenciales.

“Dios y la Virgen, queremos cambiar este país”, manifestó el hombre que se acercó a José Manuel Restrepo, a contarle la difícil situación de seguridad que se vive en algunas regiones del país.

El hombre, quien se identificó como el papa de una exconcursante de un programa de concurso en el país, aseguró que a comienzo del año le iban quitar su hija en una zona de San José del Guaviare.