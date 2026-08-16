Terremoto en Colombia: reportan 287 muertos y 4.147 heridos en nuevo balance de la UNGRD

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó una nueva actualización de las afectaciones causadas por el terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, Chocó. Con corte a las 6:30 p.m. de este domingo 16 de agosto, se reportan 287 personas fallecidas, 4.147 heridas, 194 desaparecidas y 355 rescatadas.

“Las cifras de personas fallecidas y desaparecidas fueron actualizadas con información de Medicina Legal, con corte a las 10:27 a. m. Asimismo, se registra un aumento considerable en varias afectaciones debido a nuevos reportes del departamento del Tolima y a la incorporación de más municipios en la consolidación de datos”, señaló la entidad.

La UNGRD manifestó que el movimiento telúrico tuvo impacto en 15 departamentos y 472 municipios. Así mismo, se reportan 120.671 familias y 185.996 personas afectadas.

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De igual manera, hay 127.608 viviendas averiadas, 26.392 destruidas y 197 edificios colapsados.

Infraestructura y servicios

304 centros de salud afectados, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios afectados.

Adicionalmente, 410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y 5 aeropuertos también fueron impactados por el terremoto.

Por otra parte, se registran 496 animales rescatados y 768 afectados.

Así quedó uno de los centros médicos de Pereira tras el terremoto. Lo mismo ocurrió en el HUV y la Clínica Santa Sofía en Buenaventura. Foto: Anadolu via Getty Images

Gobierno anuncia plan para levantar negocios golpeados por el terremoto en Pereira

Por otra parte, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella anunció la puesta en marcha de una estrategia para atender a comerciantes y microempresarios que resultaron afectados por el terremoto en Pereira, una de las ciudades golpeadas por la emergencia que atraviesa el país.

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El eje de la estrategia será un Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica, que será presentado por el mandatario en los próximos días y contemplará medidas, alivios e instrumentos dirigidos específicamente a los negocios afectados.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pretende acelerar la recuperación de establecimientos, preservar puestos de trabajo y evitar que los daños provocados por el terremoto desencadenen una crisis económica para las familias que dependen de estos negocios.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, se desplazó hasta Pereira y recorrió el centro de la ciudad acompañado por representantes de Acopi, Confecámaras y Fenalco.

Durante el recorrido se inició un censo preliminar de los establecimientos afectados, con el que se busca determinar la magnitud de los daños y establecer cuáles son las necesidades más urgentes de comerciantes y empresarios. La información recopilada servirá para orientar las acciones de reconstrucción y recuperación.

“Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, estamos aquí, al lado de nuestros comerciantes y microempresarios. Estamos escuchando y construyendo desde el territorio las soluciones que necesitan para volver a abrir sus puertas, recuperar sus negocios y seguir generando empleo”, aseguró Gómez Amín.

El ministerio explicó que la construcción de la hoja de ruta se realiza de manera articulada con Acopi, Confecámaras y Fenalco, además de autoridades locales y representantes del sector empresarial.

Aunque todavía no se han detallado cuáles serán los alivios específicos, el Gobierno anticipó que el plan incluirá medidas e instrumentos para comerciantes y microempresarios damnificados. Los detalles serán dados a conocer cuando el presidente presente oficialmente la estrategia.