Así se moviliza la ayuda en Norte de Santander para damnificados por el sismo

Luego del terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto en el país, diversas instituciones articularon esfuerzos para brindar atención a la población afectada. En la capital de Norte de Santander se puso en marcha una jornada especial para acopiar insumos básicos destinados a las familias damnificadas por la emergencia telúrica.

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La actividad se llevó a cabo el domingo 16 de agosto, desde las 8:00 a. m., en las instalaciones del almacén Éxito ubicado sobre la avenida Diagonal Santander. Durante la jornada, la Fuerza Pública y la comunidad local se unieron para recibir alimentos no perecederos, frazadas y elementos de aseo personal.

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La Trigésima Brigada del Ejército Nacional dispuso de sus recursos logísticos junto con el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 2, el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo número 2, los Profesionales Oficiales de Reserva y el programa Fe en Colombia. Las unidades militares apoyaron la recepción y organización de los suministros.

Todos los elementos acopiados quedaron bajo la custodia del Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta. Esta entidad estará a cargo del proceso de clasificación, embalaje y posterior traslado de los insumos hacia los diferentes departamentos que sufrieron los principales estragos del movimiento sísmico.

El compromiso de las fuerzas de apoyo

El sargento viceprimero José Hernández, integrante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2, destacó la presencia institucional en el punto de acopio y afirmó que los colombianos son amables y apoyan a lo suyo en los peores momentos.

Ejército Nacional recolectando donativos para los damnificados por el terremoto. Foto: Suministrado a SEMANA

El suboficial del Ejército Nacional enfatizó sobre el trabajo operativo desplegado en la ciudad y expresó que “recolectando ayudas humanitarias para las familias damnificadas, recuerden que su Ejército Nacional siempre estará para ustedes y nuestro compromiso es Colombia”.

Voces ciudadanas durante la jornada solidaria

La respuesta de la comunidad civil se hizo presente a lo largo de la actividad con aportes individuales. El ciudadano Luis Jesús Rincón expresó durante su entrega que “me uno a esta causa con una ayudita para los damnificados de Colombia que han sufrido este terremoto, me uno con mucho dolor, pero sé que van a salir adelante”.

Ejército Nacional recolectando donativos para los damnificados por el terremoto. Foto: Suministrado a SEMANA

El donante aportó colchonetas para los afectados y agregó que “tengo diez colchoneticas para las personas que sufrieron este terremoto y sé que va a ser una ayuda especial para quienes lo perdieron todo, les pido que le oren mucho a Dios porque es el único que nos puede sacar de esto”.

Asimismo, el ciudadano Carlos Rojas acudió al punto de recolección para entregar su aporte y señaló que “la motivación para todos es dar un granito de arena desde el corazón para los que están pasando por el terremoto, pues sé que hay personas que de verdad lo necesitan en este momento”.

El habitante de la capital nortesantandereana hizo un llamado a la solidaridad colectiva y concluyó diciendo que “a partir de todo esto, puedo invitar a los demás a que vengan y den su granito de arena para apoyar a las comunidades en el sur del país”.